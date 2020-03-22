Пока все спали: новые данные о коронавирусе, тест вице-президента США

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КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 307 тысяч человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.30 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 307 тысяч 280. Из них 92 тысячи 376 человек выздоровели, 13 тысяч 49 погибли.

Первым по числу заболевших является Китай (81 тысяча 348 случаев). Следом идут Италия (53 тысячи 578) и США (26 тысяч 747).

В топ-10 стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу также входят Испания (25 тысяч 496), Германия (22 тысячи 364), Иран (20 тысяч 610), Франция (14 тысяч 485), Южная Корея (8 тысяч 897), Швейцария (6 тысяч 652) и Великобритания (5 тысяч 67).

В Румынии, согласно представленным данным, 367 заболевших, в России - 306, в Молдове - 80, а на Украине - 47.

Россия может помочь Италии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и меры по борьбе с распространением инфекции, сообщили в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Отмечается, что лидеры обстоятельно обсудили предпринимаемые в обеих странах меры по противодействию коронавирусу.

"Условлено о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом. В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры", — говорится в сообщении.

Тест американского вице-президента

Анализы вице-президента США Майка Пенса и его супруги Карен Пенс на коронавирус дали отрицательный результат, сообщила пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер.

Пенс координирует работу Белого дома по борьбе с коронавирусом, уточняет РИА Новости. Он согласился сделать анализ после того, как вирус подтвердился у одного из сотрудников аппарата Пенса, который, по заявлению Белого дома, напрямую с Пенсом в последнее время не общался.

Ранее тест на коронавирус прошел президент Дональд Трамп, у него также не обнаружили признаков вируса.

Стоит ли скупать валюту

Увеличивать резервы наличных денег и скупать валюту, когда ее курс серьезно увеличился, не стоит, заявил РИА Новости менеджер по работе с клиентами в отделе глобальных продаж финпродуктов Saxo Bank Эдгар Куплаис.

"Опыт предыдущих кризисов подсказывает, что единственное разумное поведение со стороны инвесторов – сохранять здравый смысл и не поддаваться панике. Паника в данном случае включает эмоциональные, нерациональные продажи позиций в ценных бумагах и приобретение валюты в момент, когда в обменниках выстроились очереди", - сказал Куплаис.

Эксперт отметил, что недавние события с резким падением цен на нефть и пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 освежают в памяти конец 2014 года, когда рубль за короткое время девальвировался и российские фондовые индексы резко упали. Однако, сейчас затронуты все экономики мира.

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