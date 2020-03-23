Пока все спали: поддержка врачей, новые данные о коронавирусе

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Полицейские в Молдове присоединились к флешмобу и поблагодарили медиков, которые работают практически без отдыха, чтобы спасти жизни заболевших COVID-19.

Экипажи правоохранителей остановились у больниц, куда госпитализированы пациенты с коронавирусом нового типа, и несколько минут аплодировали врачам.

Впервые к этой акции в воскресенье вечером присоединились все жители Молдовы.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 340 тысячам человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 07.50 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 339 тысяч 259. Из них 98 тысяч 799 человек выздоровели, 14 тысяч 706 погибли.

Первым по числу заболевших остается Китай (81 тысяча 439 случаев). Следом идут Италия (59 тысяч 138) и США (35 тысяч 206).

В топ-10 стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу также входят Испания (28 тысяч 768), Германия (24 тысячи 873), Иран (21 тысяча 638), Франция (16 тысяч 243), Южная Корея (8 тысяч 961), Швейцария (7 тысяч 474) и Великобритания (5 тысяч 745).

В Румынии, согласно представленным данным, 433 заболевших, в России - 367, в Молдове - 94, а на Украине - 73.

Олимпиада под вопросом

Олимпийский комитет Австралии решил, что не сумеет собрать свою команду к июльской Олимпиаде-2020, и готовится к проведению Игр через год.

"Олимпийский комитет Австралии провел телеконференцию исполнительного комитета сегодня утром и единогласно решил, что австралийская команда не может быть собрана в изменяющихся условия, как в стране, так и за границей", - говорится в опубликованном на сайте комитета заявлении.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал, что решение по переносу Олимпиады-2020 из-за коронавируса примут в течение четырех недель. Канада заявила, что не будет направлять своих спортсменов на Игры-2020.

Как коронавирус похоронил спорт

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