Пока все спали: меры в Кишиневе, ситуация с коронавирусом в мире, цены на нефть

Ежедневно читайте в подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. В Кишиневе на помощь пенсионерам в период действия запрета на выход из дома без острой необходимости придут соцработники и почти 300 волонтеров. Об этом сообщил во вторник рано утром примар (мэр) молдавской столицы Ион Чебан.

"В связи с новыми мерами, что с 25 марта ограничат доступ в ряд общественных мест, таких как парки или детские площадки, примэрия муниципия Кишинев будет полностью взаимодействовать и примет ряд необходимых мер", - написал Чебан на своей странице в соцсети Facebook.

Он также добавил, что на детских площадках до этого постоянно проводилась дезинфекция.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила людям в возрасте покидать место жительства без строгой необходимости. Муниципалитет придет на помощь. Речь о соцработниках и их ассистентах, а также почти о 300 волонтерах, которые согласились оказать содействие в кризисной ситуации", - отметил Чебан.

Градоначальник также добавил, что проведет в ближайшее время заседание с преторами, главами управлений местной администрации и примарами пригородов, чтобы определить, как будут соблюдаться все необходимые меры.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 382 тысячам человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 07.30 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 381 тысячу 598. Из них 101 тысяча 806 человек выздоровели, 16 тысяч 557 погибли.

Первым по числу заболевших остается Китай (81 тысяча 545 случаев). Следом идут Италия (63 тысячи 927) и США (46 тысяч 371).

В топ-10 стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу также входят Испания (35 тысяч 136), Германия (29 тысяч 56), Иран (23 тысячи 49), Франция (20 тысяч 123), Южная Корея (9 тысяч 37), Швейцария (8 тысяч 795) и Великобритания (6 тысяч 726).

В Румынии, согласно представленным данным, 576 заболевших, в России - 438, в Молдове - 109, а на Украине - 73.

В Ухане карантин перестанет действовать

Власти Китая с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения COVID-19. Такое заявление сделали в штабе города Ухань по профилактике и борьбе с распространением нового типа коронавируса.

Цены на нефть

В Ухане с 23 января приостановлено транспортное сообщение, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, не функционирует аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям города запрещено покидать его без особого разрешения, въезд в город осуществляется по этому же принципу. Строго ограничен и режим передвижения по городу.

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжили рост второй день подряд, корректируясь после очередного обвала в конце прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. Однако специалисты не спешат отказаться от опасений за спрос на сырье из-за коронавируса.

По состоянию на 7.20 цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,74% - до 28,04 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,7%, до 24,46 доллара за баррель.

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