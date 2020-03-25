Пока все спали: бесплатный транспорт, ситуация в мире по коронавирусу, помощь РФ

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан поддержал решение национальной чрезвычайной комиссии временно сделать общественный транспорт бесплатным.

Во вторник вечером премьер Ион Кику сообщил, что в течение двух недель общественный транспорт в Кишиневе и в Бельцах будет ездить без кондукторов, соответственно, пассажиры не будут платить за проезд.

"Рад, что национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям учла предложение примэрии Кишинева, сделанное 2 недели назад, и убрала кондукторов из общественного транспорта столицы. Нужно управлять ситуацией в реальном времени", - написал Чебан на своей странице в соцсети Facebook.

Кишиневский градоначальник отметил, что в столичном транспорте ранее были установлены дозаторы с дезинфектантами для рук, которыми должны пользоваться пассажиры, а само количество курсирующих по городу автобусов и троллейбусов увеличено до максимума, чтобы избежать его переполнения.

"Пока транспорт будет бесплатным, ежедневные потери будут составлять около 1,7 миллиона леев. Обратимся к национальной комиссии по ЧС с просьбой пересмотреть резервный фонд", - добавил Чебан.

Столичная администрация накануне также приняла решение обеспечить транспортом 900 медработников 12 больниц. На эти цели выделено 500 тысяч леев.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 423 тысячам человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 07.45 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 422 тысячи 989. Из них 108 тысяч 578 человек выздоровели, 18 тысяч 916 погибли.

Первым по числу заболевших остается Китай (81 тысяча 591 случай). Следом идут Италия (69 тысяч 176) и США (55 тысяч 222).

В топ-10 стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу также входят Испания (42 тысячи 58), Германия (32 тысяч 991), Иран (24 тысячи 811), Франция (22 тысячи 633), Швейцария (9 тысяч 877), Южная Корея (9 тысяч 137) и Великобритания (8 тысяч 164).

В Румынии, согласно представленным данным, 794 заболевших, в России - 495, в Молдове - 125, а на Украине - 102.

Меры в США и помощь России

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation Чем поможет Италии военно-медицинский десант из России

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на 2 триллиона долларов в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.

"У нас есть соглашение", - приводит издание слова представителя Белого дома по связям с законодательными органами Эрика Уланда.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия при необходимости будет готова помочь США в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию. Простые американцы должны знать - Россия, при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии", - говорится в сообщении посольства РФ в США в Facebook. © Sputnik / Юшков: цена на нефть сейчас нестабильна и остро реагирует на информацию

Цена нефти

Утром в среду цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,72% - до 28,16 доллара за баррель.

В свою очередь, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 5% - до 25,21 доллара за баррель.

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