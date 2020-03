Пока все спали: бесплатный транспорт, ситуация в мире по коронавирусу, помощь РФ

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан поддержал решение национальной чрезвычайной комиссии временно сделать общественный транспорт бесплатным.

Во вторник вечером премьер Ион Кику сообщил, что в течение двух недель общественный транспорт в Кишиневе и в Бельцах будет ездить без кондукторов, соответственно, пассажиры не будут платить за проезд.

"Рад, что национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям учла предложение примэрии Кишинева, сделанное 2 недели назад, и убрала кондукторов из общественного транспорта столицы. Нужно управлять ситуацией в реальном времени", - написал Чебан на своей странице в соцсети Facebook.

Кишиневский градоначальник отметил, что в столичном транспорте ранее были установлены дозаторы с дезинфектантами для рук, которыми должны пользоваться пассажиры, а само количество курсирующих по городу автобусов и троллейбусов увеличено до максимума, чтобы избежать его переполнения.

Столичная администрация накануне также приняла решение обеспечить транспортом 900 медработников 12 больниц. На эти цели выделено 500 тысяч леев.

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 423 тысячам человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 07.45 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 422 тысячи 989. Из них 108 тысяч 578 человек выздоровели, 18 тысяч 916 погибли.

Первым по числу заболевших остается Китай (81 тысяча 591 случай). Следом идут Италия (69 тысяч 176) и США (55 тысяч 222).

В топ-10 стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу также входят Испания (42 тысячи 58), Германия (32 тысяч 991), Иран (24 тысячи 811), Франция (22 тысячи 633), Швейцария (9 тысяч 877), Южная Корея (9 тысяч 137) и Великобритания (8 тысяч 164).

В Румынии, согласно представленным данным, 794 заболевших, в России - 495, в Молдове - 125, а на Украине - 102.