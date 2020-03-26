Пока все спали: обращение Кику, данные о COVID-19 в мире, прекращение полетов

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Премьер молдавского правительства Ион Кику отметил, что в Италии регистрируются первые успехи в борьбе по снижению масштабов эпидемии коронавируса, обратив внимание на то, что распространение инфекции можно остановить.

"Италия, которая так близка сердцам многих из нас, регистрирует первые успехи по снижению масштабов эпидемии. Ограничительные меры приносят результат. Эту напасть можно остановить, и мы это сделаем. Нужно немного терпения, следует еще немного побыть дома", - написал глава кабмина на своей странице в Facebook.

Кику также поблагодарил жителей Молдовы за терпение и пожелал здоровья каждому.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 472 тысячам человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 07.35 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 471 тысячу 783. Из них 114 тысяч 858 человек выздоровели, 21 тысяча 306 погибли.

Первым по числу заболевших остается Китай (81 тысяча 727 случаев). Следом идут Италия (74 тысячи 386) и США (69 тысяч 171).

В топ-10 стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу также входят Испания (49 тысяч 515), Германия (37 тысяч 323), Иран (27 тысяч 17), Франция (25 тысяч 600), Швейцария (10 тысяч 897), Великобритания (9 тысяч 640) и Южная Корея (9 тысяч 241).

В Румынии, согласно представленным данным, 906 заболевших, в России - 658, в Молдове - 149, а на Украине - 145.

Ограничение полетов

Правительство России поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян, говорится в сообщении кабмина.

"Обеспечить прекращение с 00.00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства РФ", - указывается в сообщении.

Кроме того, правительство РФ поручило министерству иностранных дел не позднее 27 марта направить в заинтересованные ведомства и "Аэрофлот" списки россиян, планирующих вернуться в РФ из-за границы.

Меры США

Сенат США утвердил законопроект о выделении двух триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.

Как пишет РИА Новости , обсуждение инициативы длилось несколько дней, американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заранее обещал подписать документ, как только он поступит к нему на стол. Перед этим закон должен еще пройти через палату представителей, голосование в которой может состояться в пятницу.

Пакет включает 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, отдельные меры по налоговым каникулам для малого бизнеса, 250 миллиардов на расширенное страхование безработицы, 46 миллиардов на непосредственную борьбу с вирусом. Еще 500 миллиардов долларов пойдут на формирование стабилизационного фонда поддержки предприятий, штатов и городов, которые наиболее пострадают от последствий коронавируса.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK