Первый в истории онлайн-саммит G20: детали, решения

Общение лидеров "Группы двадцати" было инициативой Саудовской Аравии, дискуссия прошла в закрытом для прессы формате.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Первый в истории виртуальный саммит "Большой двадцатки" был посвящен глобальному ответу на распространение коронавируса. Президент России Владимир Путин участвовал в видеоконференции из своего кабинета в подмосковной резиденции.

Большой экран и необходимое во время международных конференций устройство для синхронного перевода с наушником – это практически все, что понадобилось российскому лидеру для участия в этой онлайн-встрече.

Общение лидеров "двадцатки" прошло в закрытом для прессы формате, без фиксированной продолжительности.

Внеочередной саммит собрал не только лидеров стран G20, но и ряд других государств, представителей международных организаций и региональных объединений. В частности, к "двадцатке" присоединились Испания, Иордания, Сингапур и Швейцария. Вьетнам представлял страны АСЕАН, ЮАР - Африканский союз, ОАЭ - Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива, а Руанда - Новое партнерство в интересах развития Африки. Международные организации были представлены профильными структурами, в числе которых ВОЗ, ВТО, Продовольственная и сельскохозяйственная организация, Международная организация труда, группа Всемирного банка, Совет по финансовой стабильности, МВФ и, конечно, ООН.

Первый в истории виртуальный саммит "Большой двадцатки"начался в четверг с выступления короля председательствующей в группе в этом году Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

"Мы проводим нашу встречу, демонстрируя нашу ответственность как лидеров крупнейших экономик мира противостоять пандемии коронавируса, которая требует от нас принятия решительных мер на различных уровнях", - заявил монарх.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе онлайн-саммита призвал лидеров стран G20 снять налоговые пошлины и барьеры для свободного передвижения товаров, чтобы способствовать восстановлению мировой экономики.

Китай готов развивать сотрудничество с другими странами в разработке вакцины от коронавируса и производстве лекарственных препаратов, а также оказывать помощь иностранным государствам, где произошла вспышка заболевания.

Правительство Испании выступило за согласованные действия на глобальном уровне, чтобы справиться с последствиями распространения COVID-19.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на саммите G20, призвал страны "двадцатки" к слаженным действиям в борьбе с коронавирусом - каждое государство должно быть в состоянии проводить системное тестирование на COVID-19 и реализовать карантинные меры.

Гутерреш призвал сдержать распространение коронавируса как можно быстрее.

Кроме того, по его мнению, необходимо минимизировать социальные и экономические последствия пандемии.

Президент РФ Владимир Путин заявил на саммите G20, что коронавирус обернется более серьезными проблемами, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.

Российский лидер предложил на период пандемии коронавируса ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости.

"Многое сейчас говорилось также и о необходимости обеспечения цепочки поставок. Это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые "зелёные коридоры", свободные от торговых войн и санкций для взаимопоставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий", - сказал Путин в своём выступлении на саммите G20.

Путин выдвинул инициативу создания под эгидой МВФ специального фонда, который будет финансироваться из средств центральных банков и пойдет на предоставление заимствований по нулевой ставке для реализации мер по борьбе с коронавирусом.

Президент России заявил, что нужен общий план для восстановления экономики, пострадавшей от коронавируса, и восстановления доверия на мировых рынках.

"Всем нам, если говорить о "двадцатке" в целом, необходим общий план действий для стабилизации ситуации, поддержки наших экономик и восстановления доверия на мировых рынках", - сказал Путин.

По завершении саммита принято совместное заявление.

Как стало известно на этот час, решено, что министры здравоохранения G20 совместно разработают общие меры по борьбе с коронавирусом.

Участники "большой двадцатки" вкладывают более 5 триллионов долларов для поддержки экономик государств на фоне пандемии коронавируса, говорится в заявлении по итогам саммита лидеров G20.

Страны G20 просят ВОЗ, МВФ и ВБ помочь развивающимся странам справиться с последствием пандемии.

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