Пока все спали: заявление Кику, работа МолдГРЭС, ситуация с коронавирусом

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. Группа примаров (мэров) Яловенского района поддержала действия молдавского премьера. Об этом глава кабмина написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Мы, группа примаров, сегодня проверили каждое пассажирское транспортное средство, которое выехало из населенного пункта, чтобы доставить сотрудников больниц, МВД и не только. Люди соблюдают все меры. Сегодня стало больше ответственных, чем несколько дней назад. Думаем, что один из поспособствовавших этому факторов - Ваша вчерашняя речь", - говорится в сообщении.

Также главы местных администраций населенных пунктов Яловенского района отметили, что поддерживают действия главы кабмина.

"Дорогие друзья, примары правы - мы преодолеем и эту напасть. Мы больше не будем прежними, но заверяю, что мы станем сильнее, а Молдова будет другой страной", - написал Кику.

Работа МолдГРЭС

Молдавская ГРЭС будет работать бесперебойно. Такое решение принял Оперативный штаб по профилактике и предотвращению распространения коронавируса совместно с руководством МГРЭС. Об этом сообщили в МВД Приднестровья.

"Уже проработан механизм обеспечения работы предприятия с соблюдением всех мер предосторожности", - говорится в сообщении.

В МВД региона добавили, что "Оперативный штаб и руководство МГРЭС делают все возможное, чтобы сберечь здоровье приднестровцев и обеспечить работу предприятия в штатном режиме".

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 533 тысячам человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.00 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 532 тысячи 692. Из них 122 тысячи 672 человека выздоровели, 24 тысячи 75 погибли.

На первую строчку по числу заболевших вышли США (85 тысяч 991). Следом идут Китай (81 тысяча 782 случая) и Италия (80 тысяч 589).

В топ-10 стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу также входят Испания (57 тысяч 786), Германия (43 тысячи 938), Франция (29 тысяч 566), Иран (29 тысяч 406), Великобритания (11 тысяч 812), Швейцария (11 тысяч 811) и Южная Корея (9 тысяч 332).

В Румынии, согласно представленным данным, тысяча 29 заболевших, в России - 840, на Украине - 196, а в Молдове - 177.

Китай готов помочь США

Китай готов оказать посильную помощь и поддержку США в борьбе с распространением эпидемии коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, пишет РИА Новости

"В нынешней ситуации Китай и США должны объединиться и бороться с эпидемией. Некоторые китайские компании и предприятия оказали гуманитарную помощь США. Китайская сторона понимает нынешние трудности, которые испытывает американская сторона, готова оказать посильную помощь и поддержку", - заявил Си Цзиньпин.

Он добавил, что Китай будет и дальше в полной мере обмениваться с США опытом и информацией по борьбе с эпидемией.

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