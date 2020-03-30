Пока все спали: закрытие границ, ситуация с коронавирусом в мире и Молдове

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Россия с 30 марта ограничила пересечение государственной границы. Такое распоряжение ранее сделало правительство РФ для предотвращения распространения коронавируса.

Речь идет об ограничениях с рядом исключений движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы.

Применяемые меры не касаются дипломатов, консульских работников и должностных лиц постоянного комитета Союзного государства, членов их семей, сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи, членов официальных делегаций и курьеров дипломатической связи.

Продолжат пропускать через госграницу водителей грузовых автомобилей международного сообщения, экипажи судов, поездные и локомотивные бригады и персонал, определённый международными соглашениями в сфере железнодорожного транспорта.

Исключения сделаны для россиян, выезжающих в связи со смертью близкого родственника, и иностранцев, получивших визы в связи со смертью близкого родственника.

В Гагаузии нет заболевших

Башкан Гагаузии Ирина Влах сообщила, что В Гагаузии пока не выявлен ни один случай заражения COVID- 19.

"Прошла еще одна неделя карантина. В Гагаузии пока не выявлен ни один случай заражения COVID- 19. Благодаря Вашей ответственности, дисциплине, соблюдению условий карантина, внимательному отношению к близким и родным - вторая неделя карантина завершается для нас благополучно", - написала Влах в Facebook.

Она призвала жителей к единству, подчеркнув, что только вместе можно справиться с трудностями.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 723 тысячам человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.10 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 722 тысячи 435. Из них 151 тысяча 991 человек выздоровели, 33 тысячи 997 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (142 тысячи 502). Следом идут Италия (97 тысяч 689) и Китай (82 тысячи 149 случая).

В топ-10 стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу также входят Испания (80 тысяч 110), Германия (62 тысячи 435), Франция (40 тысяч 723), Иран (38 тысяч 309), Великобритания (19 тысяч 784), Швейцария (14 тысяч 829) и Нидерланды (10 тысяч 930).

В Румынии, согласно представленным данным, тысяча 815 заболевших, в России - тысяча 534, на Украине - 475, а в Молдове - 263.

Спад заболеваемости

Коронавирус становится менее агрессивным, уже в апреле его распространение может пойти на спад, заявил РИА Новости заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов.

Цены на нефть

"По нашим наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, чем в самом начале. Я считаю, прогноз весьма благоприятный. Мое личное мнение, что в течение месяца произойдет спад распространения инфекции", - подчеркнул специалист.

Мировые цены на нефть 30 марта упали более, чем на 4% по основным маркам, свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent утром в понедельник упала на 4,15%, до 26,78 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,6%, до 20,51 доллара за баррель.

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