Путин и Трамп провели телефонный разговор: что они обсудили

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщили в пресс-служба Кремля.
Продолжительный телефонный разговор состоялся в понедельник по инициативе американской стороны.
"Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе", - говорится в сообщении.
Президенты России и США согласились о возможном более тесном взаимодействии стран для борьбы с заболеванием.
Также Путин и Трамп договорились о российско-американских консультациях насчёт рынка нефти по линии министров энергетики.
Лидеры России и США затронули и другие вопросы двусторонних отношений и договорились о продолжении личных контактов.
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