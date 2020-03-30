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Президент РФ Владимир Путин, архивное фото

Путин и Трамп провели телефонный разговор: что они обсудили

© Sputnik / Алексей Дружинин
В мире
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14920

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщили в пресс-служба Кремля.

Продолжительный телефонный разговор состоялся в понедельник по инициативе американской стороны.

"Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе", - говорится в сообщении.

Президенты России и США согласились о возможном более тесном взаимодействии стран для борьбы с заболеванием.

Также Путин и Трамп договорились о российско-американских консультациях насчёт рынка нефти по линии министров энергетики.

Лидеры России и США затронули и другие вопросы двусторонних отношений и договорились о продолжении личных контактов.

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