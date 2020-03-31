Пока все спали: авторизованные чартеры, ситуация с коронавирусом в мире

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Премьер Ион Кику призвал граждан Молдовы, находящихся за рубежом и желающих вернуться в республику, быть внимательными и приобретать билеты на чартерные рейсы, уже авторизованные комиссией по чрезвычайным ситуациям. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, порядка 220 человек были введены в заблуждение и прибыли в аэропорт Парижа 30 марта, хотя комиссия разрешила прибытие и вылет из столицы Франции во вторник.

"Прошу наших граждан не приезжать в аэропорт без того, чтобы удостовериться, что полет авторизован", - отметил Кику.

Премьер добавил, что на ближайшие дни авторизованы следующие чартерные рейсы:

Лондон-Кишинев-Антверпен, 31 марта (AIR SERVICE LIEGE);

Кишинев-Париж-Кишинев, 31 марта (AIR MOLDOVA);

Кишинев-Париж-Кишинев, 2 апреля (AIR MOLDOVA);

Кишинев-Прага-Кишинев, 3 апреля (FLYONE);

Кишинев-Лондон-Кишинев, 4 апреля (AIR MOLDOVA);

Кишинев-Верона-Кишинев, 5 апреля (FLYONE)

Глава кабмина подчеркнул, что министерство иностранных дел и европейской интеграции делает все возможное, чтобы тысячи граждан Молдовы смогли вернуться на родину.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 786 тысячам человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 07.50 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 785 тысячи 979. Из них 165 тысяч 889 человек выздоровели, 37 тысяч 810 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (164 тысячи 539). Следом идут Италия (101 тысяча 739) и Испания (87 тысяч 956).

В топ-10 стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу также входят Китай (82 тысячи 240), Германия (66 тысяч 885), Франция (45 тысяч 170), Иран (41 тысяча 495), Великобритания (22 тысячи 454), Швейцария (15 тысяч 922) и Бельгия (11 тысяч 899).

В Румынии, согласно представленным данным, 2 тысячи 109 заболевших, в России - тысяча 836, на Украине - 548, а в Молдове - 298.

Продление виз для иностранцев

Срок действия виз для иностранных граждан в России продлят на 90 дней вне зависимости от цели их пребывания в стране. Об этом сообщили РИА Новости в МВД РФ.

"Иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию на основании виз, будет продлен срок их действия до 90 дней, независимо от цели въезда в Россию. В случае истечения срока действия имеющихся виз, срок временного пребывания также будет продлен с последующей выдачей транзитных виз для выезда из РФ", - заявили в МВД.

Ранее в министерстве внутренних дел РФ сообщали, что действие виз будет продлено в связи с распространением коронавирусной инфекции, но не указывались сроки продления.

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