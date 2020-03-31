Отправляясь в Одессу, граждане Молдовы должны быть готовы к проверкам

С понедельника на въездах в Одессу начали работу 11 карантинных блокпостов - на них дежурят полицейские и врачи, проверяющие абсолютно всех людей, въезжающих в город у Черного моря.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Одиннадцать карантинных пунктов пропуска установлены на въездах в Одессу - гражданам Молдовы следует знать, что, оправляясь на личном транспорте в этот город Украины, их будут проверять врачи, уточнять цель поездки, а также измерять температуру тела тепловизором.

На сайте областного управления Нацполиции Украины сказано, что проехать через блокпосты можно только на личном транспорте, так как пассажирские перевозки на время карантина (до 23 апреля) остановлены. Полиция будет следить, в том числе, и за соблюдением этого правила.

Особое внимание на карантинных постах будут уделять автомобилям с регистрацией в других регионах Украины и зарубежным транспортным средствам. С водителями обещают проводить разъяснительные беседы о пандемии коронавируса и карантине.

Решение о создании блокпостов приняли на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 298 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 18 случаев выздоровления от COVID-19.

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