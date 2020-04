Пока все спали: Центр COVID-19, коронавирус в мире, помощь России США

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Согласно распоряжению комиссии по чрезвычайным ситуациям, в Кишиневе должно появиться общественное медико-санитарное учреждение Центр COVID-19. Об этом сообщил премьер Ион Кику.

Директором этого медучреждения станет глава третьей городской больницы Олег Круду, временно освобожденный от этой должности.

Располагаться оно будет на территории временно переоборудованного выставочного комплекса MoldExpo.

Также принято решение, что министерство финансов выделит из специального фонда 5,4 миллиона леев на закупку защитных костюмов.

Другое решение чрезвычайной комиссии касается оплаты полиса медицинского страхования. С 1 апреля фиксированную сумму должны будут заплатить все граждане Молдовы и иностранцы, у которых есть вид на жительство в республике, но нет медполиса, желающие въехать в страну. Те, кто будут прилетать в Молдову, смогут оплатить услугу в том числе с помощью правительственной системы Mpay, а те, кто пересекут наземную границу, должны будут подписать документ, подтверждающий их обязательство оплатить сумму в течение 72 часов.

А еще комиссия авторизовала два чартерных рейса, для возвращения граждан Молдовы на родину:

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 860 тысячам человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 07.30 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 859 тысяч 556. Из них 178 тысяч 300 человек выздоровели, 42 тысячи 332 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (189 тысяч 510). Следом идут Италия (105 тысяч 792) и Испания (95 тысяч 923).

В топ-10 стран по заболеваемости также входят Китай (82 тысячи 294), Германия (71 тысяча 808), Франция (52 тысячи 836), Иран (44 тысячи 605), Великобритания (25 тысяч 481), Швейцария (16 тысяч 605) и Турция (13 тысяч 531).

В России, согласно представленным данным, 2 тысячи 337 заболевших, в Румынии - 2 тысячи 245, на Украине - 645, а в Молдове - 353.

Российский военный самолет с медицинскими масками и медоборудованием отправился в США, сообщает в среду Минобороны РФ.