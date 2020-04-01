Пока все спали: Центр COVID-19, коронавирус в мире, помощь России США

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Согласно распоряжению комиссии по чрезвычайным ситуациям, в Кишиневе должно появиться общественное медико-санитарное учреждение Центр COVID-19. Об этом сообщил премьер Ион Кику.

Директором этого медучреждения станет глава третьей городской больницы Олег Круду, временно освобожденный от этой должности.

Располагаться оно будет на территории временно переоборудованного выставочного комплекса MoldExpo.

Также принято решение, что министерство финансов выделит из специального фонда 5,4 миллиона леев на закупку защитных костюмов.

Другое решение чрезвычайной комиссии касается оплаты полиса медицинского страхования. С 1 апреля фиксированную сумму должны будут заплатить все граждане Молдовы и иностранцы, у которых есть вид на жительство в республике, но нет медполиса, желающие въехать в страну. Те, кто будут прилетать в Молдову, смогут оплатить услугу в том числе с помощью правительственной системы Mpay, а те, кто пересекут наземную границу, должны будут подписать документ, подтверждающий их обязательство оплатить сумму в течение 72 часов.

А еще комиссия авторизовала два чартерных рейса, для возвращения граждан Молдовы на родину:

Кишинев-Париж-Кишинев - 1 апреля (FLYONE);

Дубай-Кишинев-Отопень - 2 апреля (BlueAir).

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 860 тысячам человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 07.30 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 859 тысяч 556. Из них 178 тысяч 300 человек выздоровели, 42 тысячи 332 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (189 тысяч 510). Следом идут Италия (105 тысяч 792) и Испания (95 тысяч 923).

В топ-10 стран по заболеваемости также входят Китай (82 тысячи 294), Германия (71 тысяча 808), Франция (52 тысячи 836), Иран (44 тысячи 605), Великобритания (25 тысяч 481), Швейцария (16 тысяч 605) и Турция (13 тысяч 531).

В России, согласно представленным данным, 2 тысячи 337 заболевших, в Румынии - 2 тысячи 245, на Украине - 645, а в Молдове - 353.

Помощь России США

Российский военный самолет с медицинскими масками и медоборудованием отправился в США, сообщает в среду Минобороны РФ.

"Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединенные Штаты Америки", - говорится в сообщении.

Цены на нефть

В Белом доме опубликовали материалы, из которых следует, что число жертв коронавируса в США может составить 100-220 тысяч человек при благоприятном и 1,5-2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии.

Министры энергетики США и РФ Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили во вторник мировые цены на нефть и договорились о диалоге с участием G20, пишет РИА Новости.

"Министр Бруйетт и министр Новак обсудили развитие энергетического рынка и договорились продолжить диалог между крупнейшими производителями и потребителями энергии, в том числе в рамках G20, чтобы справиться с этим беспрецедентным периодом перебоев в мировой экономике. Министр с нетерпением ожидает продолжения бесед со своими коллегами по всему миру на эту важную тему", - говорится в сообщении пресс-службы американского минэнерго.

Отмечается, что Бруйетт и Новак провели "продуктивную дискуссию", которая стала развитием телефонного разговора президентов США и России 30 марта.

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