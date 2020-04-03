Пока вы спали: хроника COVID-19, службы в храмах без прихожан, ослабление гриппа

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру приближается к миллиону - на утро 3 апреля оно составляет 900 306 человек, скончались – 45 693. Вирус распространился в 205 странах мира, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По сравнению с данными за 2 апреля, число инфицированных в мире увеличилось на 72 887 человек.

В то же время по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, ведущего аналогичные подсчеты и собирающий цифры из множества источников в отдельных странах, сообщает уже о более миллионе инфицированных. В частности, называются такие цифры – 1 014 679 зараженных и 53 030 скончавшихся.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 505 случаев заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 6 смертей пациентов с коронавирусом (в том числе две в Приднестровье) и 25 случаев выздоровления от COVID-19.

Грипп отступает

В Молдове сокращается число заболеваний сезонным гриппом. Например, на прошлой неделе было зафиксировано 59 случаев, это на 90 меньше, чем на позапрошлой "семидневке". Об этом сообщается на сайте Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ). Если сравнивать с прошлым сезоном, то тогда был 2151 случай. А вот ОРВИ "не сдается": количество случаев лёгкой и средней тяжести порядка 9000.

Эпидемия гриппа была объявлена в Молдове в феврале. Решение приняло НАОЗ, после того как на протяжении двух недель инфицирование респираторными заболеваниями существенно превышало минимально допустимый порог.

НАОЗ отмечает, что в республике распространяются в этом сезоне два типа гриппа А: A(H1N1) и A(H3N2), а также грипп типа В.

Пасха без прихожан?

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион предупредил православных верующих, что пасхальные службы в церквях, возможно, пройдут без прихожан.

"Мы должны быть готовы к тому, что, может быть, многим из нас придется ограничиться тем, что мы будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем", — сказал митрополит.

Иларион подчеркнул, что пасхальная служба не отменяется.

"Не отменяется и освящение куличей, а перед Страстной неделей патриарх объявит, будет ли возможность пускать верующих на службу. Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации", - уточнил священник.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK