Сенатор США потребовала отставки генерального директора ВОЗ

Сенатор Максалли убеждена, что Пекин, как минимум, должен, простить Соединенным Штатам их долги перед Китаем.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Американский сенатор Марта Максалли призвала гендиректора ВОЗ уйти в отставку. Она уверена, что чиновник способствовал КНР в сокрытии информации по коронавирусу, передает Известия.ру, с ссылкой на издание Politico.

Максалли добавила, что ВОЗ под покровительством Китая повела себя "бессовестно и безответственно".

По мнению политика, Пекин, как минимум, должен, простить Соединенным Штатам их долги перед Китаем.

О вспышке заболевания, вызванной коронавирусом нового типа СOVID-19, власти Китая сообщили в конце прошлого года. Вирус затронул уже почти 200 стран, ВОЗ объявила вспышку пандемией.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 505 случаев заболевания COVID-19. Общее число выздоровевших достигло 26 человек, погибли шесть (включая и пациентов из Приднестровья).

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