Несколько стран не дали Генассамблее ООН принять российский проект резолюции

Этот отказ осложнит общий отпор пандемии, заявили в четверг в постпредстве России при ООН. Москва хотела бы услышать и увидеть в письменной форме логику и аргументы блокирования проекта.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. США, Евросоюз, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять российский проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, которые мешают странам бороться с пандемией коронавируса.

Этот отказ осложнит общий отпор пандемии, заявили в четверг в постпредстве России при ООН.

Ранее Россия предложила Генассамблее принять Декларацию о солидарности в борьбе с коронавирусом. Документ признавал лидирующую роль ВОЗ в борьбе с пандемией. Согласно тексту, государства соглашаются сотрудничать между собой и с ВОЗ, в том числе для выработки способов борьбы с распространением и лечением COVID-19. Россия также инициировала оказание помощи наиболее пострадавшим от коронавируса государствам и противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.

"Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами", – заявили после голосования в российском постоянном представительстве.

В комментарии отмечается, что Москва хотела бы услышать и увидеть в письменной форме логику и аргументы блокирования своего проекта Декларации со стороны ЕС, США и Великобритании.

В конце марта генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны "большой двадцатки" (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией. Очевидно, что его призыв не был услышан.

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