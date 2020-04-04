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Девушка в защитной маске

Пока все спали: хроника коронавируса, предупреждение МВФ и нападение на медиков

© Sputnik / Артур Лебедев
В мире
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Тема:
Самое интересное за ночь (372)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200404/29763962/Poka-vse-spali-khronika-koronovirusa-preduprezhdenie-MVF-i-napadenie-na-medikov-.html

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. МВФ впервые в истории зафиксировал остановку мировой экономики, хроника коронавируса за сутки, нападение на врачей в Молдове - вот несколько сюжетов, которые мы взяли для традиционного утреннего обзора.

Хроника COVID-19

Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру приближается к миллиону - на утро 4 апреля оно составляет 976 249 человек, скончались – 50 489. Вирус распространился в 206 странах мира, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Центр Джона Хопкинса в США сообщает, что с начала вспышки инфекции COVID-19 подтвердили у 1 098 848 человек. Количество жертв - 58 тысяч 901 человек. Вылечиться смогли 225 тысяч 942 человека.

Вызвал на дом скорую и избил врача

Что за маской?
© Sputnik / Григорий Сысоев
Ограбление в медицинской маске - полиция задержала преступника
В пятницу вечером житель Унген набросился с кулаками на врача скорой помощи. Мужчина вызвал бригаду "скорой" на дом, как сообщает Национальный центр экстренной медпомощи, у врача диагностированы черепно-мозговую травму и перелом носа. На место происшествия прибыла полиция, дебошира задержали. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Остановка мировой экономики

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика практически остановилась, заявила вечером 3 апреля директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Министерство финансов.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Власти выделят около миллиарда леев на поддержку граждан и бизнеса

"Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис", — цитирует ее РИА Новости.

Георгиева отметила также, что отток средств инвесторов с emerging markets составил уже почти 90 млрд долларов.

"Наибольший риск, который мы видим - это волна банкротств и сокращений рабочих мест, которые затруднят восстановление экономики", - сказала Георгиева.

В связи с этим представитель МВФ отметила готовность фонда задействовать весь свой резерв в размере 1 трлн долларов.

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