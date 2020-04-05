Европу ожидает рецессия беспрецедентных масштабов – мнение

В эксклюзивном интервью Sputnik Молдова немецкий социолог и историк рассказал о том, как фактор коронавируса влияет на общественное сознание в Германии, и каковы могут быть долгосрочные последствия возникшего сегодня кризиса для его страны и Европы в целом.

Говоря о проблемах, вызванных распространением в Европе коронавируса и последствиях ограничительных мер, нашим читателям в большей степени известна ситуация в Италии, которая по пока непонятным до конца причинам, оказалась в эпицентре пандемии. Однако даже несмотря на предпринимаемые меры, распространение COVID-19 в странах Евросоюза продолжается. Корреспондент Sputnik Молдова поговорил о сложившейся сегодня экономической ситуации в Германии с экспертом по дипломатии и международным отношениям, дипломатическим советником Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Урсом Ункауфом.

© Sputnik / Osmatesco Урс Ункауф

— Фактор коронавируса изменил уклад жизни во всем мире. Какая экономическая ситуация сегодня в Германии и Европе в целом?

— Ведущие экономисты в Германии и Европе согласны: последствия "Shutdown", как меры по сдерживанию распространения коронавируса, еще не могут быть полностью предсказаны. Однако одно можно сказать наверняка: последствия будут во много раз более драматичными, чем во время финансового кризиса 2007/2008 годов. Грядет рецессия беспрецедентных масштабов и самый серьезный экономический кризис в Европе после окончания Второй мировой войны. В отличие от финансового кризиса, на этот раз особенно пострадают малые и средние предприятия, и их существование находится под серьезной угрозой.

— Расскажите о настроениях в обществе, у рядовых граждан Германии и в других странах ЕС?

— Я могу говорить только о Германии в этом отношении. По моему мнению, большинство граждан в настоящее время очень напуганы, уединяясь в личном пространстве и в социальных сетях. Главный вопрос, который каждый ответственный политик должен задать себе в данный момент: как долго граждане будут принимать такие фундаментальные ограничения в отношении своих основных и гражданских прав, прежде чем начнутся протесты или даже насильственные беспорядки? До сих пор немецкие политики не решались напрямую говорить с населением по этому поводу и постоянно указывали на гибридную динамику этого кризиса.

— Будет ли трансформироваться политическая ситуация в Евросоюзе после коронавируса?

— Возможны несколько вариантов событий. Мне кажется ясным, что кризисное управление в настоящее время осуществляется в основном в рамках национальных государств. Это может привести к гораздо более критическому взгляду на передачу полномочий институтам ЕС после кризиса. Становится также очевидным, что "европейская солидарность" не всегда превалирует над национальными интересами, такими как безопасность поставок медицинских товаров. Итальянцы, например, справедливо задаются вопросом: "Где находится ЕС во время острой необходимости?" И с благодарностью принимают помощь от Китая и России.

— Изменятся ли отношения между странами?

— Социальные и политические последствия кризиса будут оказывать влияние в течение длительного времени. На данный момент мы можем только догадываться, изменится ли внешняя политика в корне. С моей точки зрения, хорошо организованный возврат к докризисной "нормальности" представляется разумным путем для большинства европейских стран. В глобальной политике не будет "нулевого часа".

— Какие главные уроки должны извлечь государства и люди из кризиса, вызванного коронавирусом?

— Глобальное сотрудничество должно быть переосмыслено. Влияние санкций также необходимо ставить под сомнение. Ввиду урегулирования гуманитарного кризиса я также поддерживаю приостановление международных санкций до тех пор, пока распространение коронавируса в пострадавших странах не будет в значительной степени сдержано. Также роль СМИ придется обсуждать по-новому. Истерия в текущих статьях, где ежедневно упоминается новое число инфицированных и мертвых людей без учета систематического способа их регистрации, невыносима. Люди должны серьезно задуматься над тем, на каких условиях они соглашаются позволить государству снова приостановить действие основных прав в течение нескольких дней. В исторической ретроспективе кризис, вызванный коронавирусом, безусловно, будет классифицирован как коренная реорганизация всей современной системы.

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