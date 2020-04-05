Пока все спали: хроника коронавируса, цена на газ и день пластикового супа

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Хроника распространения короновирусной инфекции в мире, заявления президента Молдовы о снижении цены на газ, предложение защитников природы обратить внимание на ситуацию с отходами из пластика, - вот несколько сюжетов, которые мы взяли для нашего утреннего обзора.

COVID-19 убил в мире 5 тысяч человек за сутки

По последним данным ВОЗ, в мире более миллиона человек заразились коронавирусом.

За минувшие сутки в мире зарегистрировано 97 164 заболевших коронавирусной инфекцией, это на 11 603 человека больше, чем за предыдущие сутки. Смертность остается уже несколько суток в районе 5 тысяч, на этот раз - 5 678. Выздоровело за минувшие сутки 20 002 пациентов.В Молдове чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса введено в марте, действует "красный код".

По последним данным, в стране зарегистрировано 752 случая заражения. Количество летальных исходов увеличилось до 12, из них несколько - в Приднестровье. Выздоровело 29 человек.

Цена на газ упадет

В Молдове может подешеветь природный газ. Об этом заявил в рамках видеоплатформы "Президент отвечает" глава республики Игорь Додон.

"С 1 июля стоимость составит 135-140 долларов США за 1000 куб.м. природного газа. Если следовать этой формуле, возможно, уже в последнем квартале года, когда потребление газа вырастет из-за отопительного сезона, цена будет 100 долларов США за 1000 куб.м. Другим словами, со 176 долларов США в начале года до 100 долларов США к концу 2020 г. Цена будет падать, что приведет к снижению внутреннего тарифа”, - отметил молдавский президент.

В первом квартале 2020 года стоимость природного газа для Молдовы составляла 176 долларов за тысячу куб.м.

Суп из пластика? Скоро это может случиться

Пятого апреля отмечается Международный день супа. Но организация Greenpeace предложила переименовать его в День "пластикового супа". Причина - плачевное состояние экологии. Ежегодно в мировой океан, по данным защитников природы, попадает до 13 миллион тонн пластика.

"Greenpeace предлагает переименовать Международный день супа 5 апреля в день пластикового супа. И вот почему. В наше время словом "суп" мы называем не только блюдо, но и несколько других вещей: морским супом именуется смесь пластика, плавающая в океане, а ещё суп — это сокращение от single-use plastic (SUP) — одноразового пластика", - говорится в сообщении российского отделения Greenpeace, передает РИА Новости.

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Защитники природы пояснили, что день супа событие непримечательное, а вот день пластикового супа заставит общественность и мир в целом обратить еще больше внимание на проблемы экологии.

"Иначе в нашем обычном супе скоро действительно может оказаться больше пластика, чем еды", — приводятся в сообщении слова медиакоординатора проекта "Ноль отходов" Greenpeace в России Ирины Скипор.

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