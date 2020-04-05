Папа Римский впервые празднует Вербное воскресенье без публики

Сегодня католический мир отмечает Вербное воскресенье. Папа Римский Франциск проводит службу в соборе Святого Петра в Риме. Впервые церемония проходит без публики из-за коронавируса. Смотрите прямую трансляцию на Sputnik.

Беспокойство по поводу вспышки коронавируса вызвало повсеместную отмену многих мероприятий. В том числе и религиозных. В воскресенье, 5 апреля, католики отмечают Вербное Воскресенье. Обычно в этот день в Рим стекаются много людей. Страстная неделя перед Пасхальными праздниками - один из самых активных периодов и для Папы Римского. Но из-за пандемии COVID-19 церковная служба в соборе Святого Петра проходит без публики. Ее можно смотреть онлайн.

"Сегодня, когда мы страдаем от пандемии, перед лицом множества обманутых надежд, когда на наших глазах рушатся многочисленные опоры, когда чувство одиночества сжимает сердце, Иисус говорит каждому из нас: "Смелее, открой сердце навстречу Моей любви, и ты почувствуешь утешение Бога, который поддерживает тебя", - отметил понтифик в своей проповеди.

Папа Франциск также объяснил, что верующие могут сделать в ответ на любовь Всевышнего.

"Мы можем не предавать то, ради чего были сотворены.Призываю в эти святые дни Страстной седмицы созерцать Распятие, меру любви Бога к нам.Давайте подумаем не о том, чего нам не хватает, а о том добре, которое мы можем сделать", - сказал Франциск.

Ранее Папа Франциск выразил надежду на то, что общее противодействие распространению коронавируса позволит людям вновь ощутить себя "членами единой человеческой семьи", а руководителям отдельных наций и отдельных конфликтующих сторон – преодолеть соперничество.

Среди стран Европы Италия вместе с Испанией на первых позициях по числу случаев инфицирования COVID-19. Согласно последним официальным данным, обнародованным в пятницу вечером главой службы гражданской обороны Анджело Боррелли, на Апеннинах зафиксированы почти 120 тысяч случаев заражения новым типом вируса, более 20 тысяч больных выздоровели, число жертв превысило 15362.

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