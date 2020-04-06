Пока все спали: заявление Додона, землетрясение, ситуация с коронавирусом

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон предложил политикам ввести временный мораторий на политические темы, пока длится пандемия.

"Обращаюсь ко всем политикам нашей страны с призывом договориться о введении моратория на политические темы в период пандемии. Нам нужно взять паузу в идеологических конфликтах, нашему обществу нужно примирение", - отметил глава государства.

Президент добавил, что "теперь у всего общества, включая политиков, должен быть только один приоритет: защита граждан от рисков пандемии".

"Убежден, что мы успешно преодолеем это тяжелое испытание для нашей страны", - сказал Додон.

Землетрясение в Румынии

Вечером в воскресенье в румынских горах Вранча произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, очаг залегал в уезде Бузэу на глубине 135 километров.

Толчок, магнитуда которого составила 3,2, приборы зарегистрировали в 22.15.

Это уже шестое землетрясение, произошедшее в Румынии в апреле. Пока магнитуда всех этих толчков не превышала 3,2.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к миллиону 275 тысячам человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 07.30 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло миллион 274 тысячи 923. Из них 260 тысяч 484 человека выздоровели, 69 тысяч 479 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (337 тысяч 620). Следом идут Испания (131 тысяча 646) и Италия (128 тысяч 948).

В топ-10 стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу также входят Германия (100 тысяч 123), Франция (93 тысячи 780), Китай (82 тысячи 626), Иран (58 тысяч 226), Великобритания (48 тысяч 440), Турция (27 тысяч 69) и Швейцария (21 тысяча 100).

В РФ смогут выявить коронавирус на ранней стадии

В России, согласно представленным данным, 5 тысяч 389 заболевших, в Румынии - 3 тысячи 864, на Украине - тысяча 308, а в Молдове - 864.

Тестирование, которое разработали ученые Центрального НИИ Эпидемиологии и которое позволяет определить наличие коронавируса нового типа на ранних стадиях, будут использовать в Центре молекулярной диагностики Роспотребнадзора. Об этом сообщили в ведомстве.

"Тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора расширяет арсенал диагностических инструментов для выявления коронавирусной инфекции: она позволяет выявить инфекцию даже на ранних стадиях заболевания, а также у людей с невыраженными симптомами", - говорится в сообщении.

Провести такое тестирование смогут на дому. Предполагается, что специалист Роспотребнадзора будет приезжать к заказчику, инструктировать его, как самостоятельно взять мазок, а затем забирать материал на исследование.

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