Пока все спали: возвращение граждан домой и ситуация с коронавирусом в мире

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Более 200 граждан Молдовы вернулись на родину специальным рейсом из Великобритании. Об этом сообщили в посольстве Молдовы в Лондоне.

"Посольство Молдовы приложило максимум усилий для возвращения 6 апреля из Великобритании 220 человек", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что в список пассажиров в первую очередь были включены семьи с детьми, студенты, люди, находящиеся на лечении, беременные женщины и находящиеся в крайне сложном положении граждане.

"Посольство продолжит осуществлять все необходимые действия для поиска возможностей и оказания помощи гражданам, которые обращаются с просьбами в период кризиса", - добавили в диппредставительстве.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к миллиону 348 тысячам человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 07.55 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло миллион 347 тысяч 892. Из них 284 тысячи 802 человека выздоровели, 74 тысячи 808 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (368 тысяч 241). Следом идут Испания (136 тысяч 675) и Италия (132 тысячи 547).

В топ-10 стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу также входят Германия (103 тысячи 375), Франция (98 тысяч 984), Китай (82 тысячи 697), Иран (60 тысяч 500), Великобритания (52 тысячи 279), Турция (30 тысяч 217) и Швейцария (21 тысяча 657).

В России, согласно представленным данным, 6 тысяч 343 заболевших, в Румынии - 4 тысячи 57, на Украине - тысяча 319, а в Молдове - 965.

В Китае никто из пациентов с COVID-19 не умер

Ни один человек не скончался от коронавируса нового типа в материковой части Китая за прошедшие сутки. Это первый случай с января, при этом выявлено 32 новых случая заражения, все они завозные. Также в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР сообщили, что выздоровели за сутки 89 пациентов.

Модернизация "Малки"

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 983 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеют 698 человек, 21 находится в тяжелом состоянии.

Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Малка" завершена, первый образец готов к отправке в войска, сообщили РИА Новости в концерне "Уралвагонзавод".

"Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод") завершил капитальный ремонт с модернизацией самоходной пушки 2С7М "Малка", - сказали в концерне.

В сообщении отмечается, что в изделии были заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция. Также проведена замена импортных комплектующих на отечественные.

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