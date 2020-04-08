Пока все спали: хроника COVID-19, Трамп против ВОЗ, полосатые Мур и Уиллис

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру на утро 8 апреля превысило 1 млн 200 тыс. человек. По информации ВОЗ, на данный момент COVID-19 выявлен у 1 млн 280 тыс человек. Специалисты университета Джона Хопкинса приводят другую цифру - в мире, считают они, порядка 1 млн 430 тыс. инфицированных. От болезни излечились 300 тыс. 767 человек, погибли 82 тысячи.

В лидерах по количеству жертв по-прежнему остается Италия (более 17 тысяч), несколько отстает Испания (более 14 тысяч). США, которые находятся на первом месте по числу инфицированных в мире, уже ставят "антирекорды" - за сутки там скончалось 1 700 человек.

В Молдове во вторник вечером стало известно, что число заболевших COVID-19 в стране превысило тысячу человек. В Минздраве сообщили об еще одной скончавшейся пациентке с коронавирусом. Речь идет о 54-летней женщине. Всего с момента вспышки распространения коронавирусной инфекции в Молдове погибли 22 человека, выздоровели - 40. В стране объявлено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за COVID-19.

Трамп угрожает ВОЗ

Стало известно, что лидер США Дональд Трамп пригрозил Всемирной организации здравоохранения. Он заявил, что Вашингтон приостановит финансирование этой организации. Свои намерения он объяснил тем, что ВОЗ критиковала его решение по ограничению передвижений, что она "была слепа" к масштабам вспышки заболевания в китайском Ухане, где впервые было зарегистрировано заболевание COVID-19, и что ВОЗ ориентирован на Китай.

Впрочем, американские СМИ отмечают, что глава Белого дома "нашел себе нового врага, на которого можно повесить свои ошибки. Более того, решение о приостановке финансирования ВОЗ было принято ранее. Трамп уже внес соответствующие коррективы в бюджетный план Белого дома на 2021 финансовый год, в соответствии с которым планируется сократить сумму, выделяемую Конгрессом на взносы в ВОЗ вдвое: примерно со 122 млн долларов США в 2020 году до менее чем 58 млн долларов в следующем году.

Воссоединились на карантине

Звезды Голливуда Деми Мур и Брюс Уиллис устроили семейную фотосессию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от tallulah (@buuski) 6 Апр 2020 в 1:35 PDT

Таллула, младшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, опубликовала в инстаграме соответствующий снимок. Деми Мур и Брюс Уиллис не живут вместе уже почти 20 лет. Но, судя по домашнему фото, они остались хорошими друзьями.

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на время самоизоляции и карантина по коронавирусу. Они проводят время с семьей и даже носят одинаковые полосатые пижамы во время пандемии.

На снимке семья позируют в забавных бело-зеленых полосатых пижамах, на заднем плане 28-летняя Скаут Уиллис с мужем, режиссером Диллоном Басом, а их собака также отдыхает на диване в футболке с аналогичным принтом.

"Хаотическая повседневность", - подписала фото Таллула.

Уиллис и Мур были вместе с 1987 по 2000 год. У них три взрослых дочери: Румер (31 год), Скаут ЛаРу (28 лет) и Таллула (26 лет).

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