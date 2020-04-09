Пока все спали: решения комиссии по ЧС и ситуация с коронавирусом в мире

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. С 10 апреля возобновится движение международного пассажирского и грузового транспорта через два контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе. Об этом сообщил премьер Ион Кику.

Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям. Так, с 08.00 пятницы возобновят работу КПП Окница-Сокиряны и Ларга-Келменцы.

Также комиссия утвердила решение ужесточить карантин в Сороках с 9 апреля. Теперь в этом населенном пункте на улице нельзя находиться группами более двух человек, пенсионерам нельзя выходить на улицу без особой необходимости. По срочным нуждам это можно сделать лишь с 09.00 до 13.00.

Карантин введен и в селе Талмаза района Штефан-Водэ.

А еще комиссия по ЧС разрешила уличную торговлю овощами и фруктами собственного производства. Авторизацию на это будет выдавать местная администрация.

Другой пункт, одобренный комиссией - отмена чартера Варшава-Кишинев из-за низкого спроса и авторизация чартерных рейсов Москва-Кишинев и Лондон-Кишинев-Прага.

Также было принято решение остановить работу общественного транспорта в муниципиях Кишинев и Бельцы 11 и 12 апреля. А еще до 24 апреля продлено решение, что троллейбусы и автобусы в этих населенных пунктах будут ездить без кондукторов.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к полутора миллионам человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.00 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло миллион 484 тысячи 811. Из них 329 тысяч 876 человек выздоровели, 88 тысяч 538 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (432 тысячи 132). Следом идут Испания (148 тысяч 220) и Италия (139 тысяч 422).

В топ-10 стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу также входят Германия (113 тысяч 296), Франция (83 тысячи 80), Китай (82 тысячи 867), Иран (64 тысячи 586), Великобритания (61 тысяча 474), Турция (38 тысяч 226) и Бельгия (23 тысячи 403).

В России, согласно представленным данным, 8 тысяч 672 заболевших, в Румынии - 4 тысячи 761, на Украине - тысяча 668, а в Молдове - тысяча 174.

Пожар в Москве

Шестнадцать человек пострадали, а еще четверо погибли при пожаре в пансионате для пожилых людей в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Тех, кто получил травмы, доставил в медучреждения российской столицы.

Первоначально после пожара все пациенты дома престарелых были размещены в соседнем корпусе учреждения. В дальнейшем 28 человек были перемещены в социально-реабилитационный центр департамента соцзащиты города Москвы.

Цены на нефть

На момент пожара в здании пансионата всего находились 53 человека, из них 48 пациентов и пять сотрудников.

Цены на нефть в четверг утром растут в преддверии заседания ОПЕК+ по вопросу возможного сокращения добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

Так, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,7% - до 33,07 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,95% - до 25,83 доллара за баррель.

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