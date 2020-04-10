Пока все спали: возвращение домой, землетрясение и данные о коронавирусе

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Более двухсот граждан Молдовы вернулись на родину из Португалии. Об этом сообщили в молдавской дипмиссии.
"Девятого апреля 218 граждан Молдовы прилетели авторизованным чартерным рейсом из Лиссабона в Кишинев", - говорится в сообщении посольства Молдовы в Португалии.
Как уточнили в димписсии, в список пассажиров в приоритетном порядке включались семьи с детьми, школьники и студенты, а также те, кто проходит медицинское лечение.
Ночное землетрясение
В румынских горах Вранча произошел подземный толчок. Приборы сейсмологов зафиксировали его в уезде Бузэу в 04.12. Очаг залегал на глубине 119 километров, а магнитуда была небольшой - всего 2,8, поэтому жители Молдовы землетрясения не ощутили.
Всего с начала апреля в Румынии зарегистрированы 14 подземных толчков, пять из которых - 9 апреля. Но магнитуда колебаний в целом в этом месяце не превышала 3,3.
Ситуация с коронавирусом в мире
Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 1,6 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.
К 08.15 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло миллион 601 тысячу 984. Из них 355 тысяч 66 человек выздоровели, 95 тысяч 731 погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (118 тысяч 783), Германия (118 тысяч 235), Китай (82 тысячи 924), Иран (66 тысяч 220), Великобритания (65 тысяч 872), Турция (42 тысячи 282) и Бельгия (24 тысячи 983).
В России, согласно представленным данным, 10 тысяч 131 заболевший, в Румынии - 5 тысяч 202, на Украине - тысяча 892, а в Молдове - тысяча 289.
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