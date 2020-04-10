Пока все спали: возвращение домой, землетрясение и данные о коронавирусе

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Более двухсот граждан Молдовы вернулись на родину из Португалии. Об этом сообщили в молдавской дипмиссии.

"Девятого апреля 218 граждан Молдовы прилетели авторизованным чартерным рейсом из Лиссабона в Кишинев", - говорится в сообщении посольства Молдовы в Португалии.

Как уточнили в димписсии, в список пассажиров в приоритетном порядке включались семьи с детьми, школьники и студенты, а также те, кто проходит медицинское лечение.

Ночное землетрясение

В румынских горах Вранча произошел подземный толчок. Приборы сейсмологов зафиксировали его в уезде Бузэу в 04.12. Очаг залегал на глубине 119 километров, а магнитуда была небольшой - всего 2,8, поэтому жители Молдовы землетрясения не ощутили.

Всего с начала апреля в Румынии зарегистрированы 14 подземных толчков, пять из которых - 9 апреля. Но магнитуда колебаний в целом в этом месяце не превышала 3,3.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 1,6 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.15 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло миллион 601 тысячу 984. Из них 355 тысяч 66 человек выздоровели, 95 тысяч 731 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (466 тысяч 33). Следом идут Испания (153 тысячи 222) и Италия (143 тысячи 626).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (118 тысяч 783), Германия (118 тысяч 235), Китай (82 тысячи 924), Иран (66 тысяч 220), Великобритания (65 тысяч 872), Турция (42 тысячи 282) и Бельгия (24 тысячи 983).

В России, согласно представленным данным, 10 тысяч 131 заболевший, в Румынии - 5 тысяч 202, на Украине - тысяча 892, а в Молдове - тысяча 289.

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