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Пока все спали: возвращение домой, землетрясение и данные о коронавирусе

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200410/29831245/poka-vse-spali-vozvraschenie-domoy-zemletryasenie-i-dannye-o-koronaviruse.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Более двухсот граждан Молдовы вернулись на родину из Португалии. Об этом сообщили в молдавской дипмиссии.

"Девятого апреля 218 граждан Молдовы прилетели авторизованным чартерным рейсом из Лиссабона в Кишинев", - говорится в сообщении посольства Молдовы в Португалии.

Как уточнили в димписсии, в список пассажиров в приоритетном порядке включались семьи с детьми, школьники и студенты, а также те, кто проходит медицинское лечение.

Ночное землетрясение

В румынских горах Вранча произошел подземный толчок. Приборы сейсмологов зафиксировали его в уезде Бузэу в 04.12. Очаг залегал на глубине 119 километров, а магнитуда была небольшой - всего 2,8, поэтому жители Молдовы землетрясения не ощутили.

Всего с начала апреля в Румынии зарегистрированы 14 подземных толчков, пять из которых - 9 апреля. Но магнитуда колебаний в целом в этом месяце не превышала 3,3.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 1,6 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.15 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло миллион 601 тысячу 984. Из них 355 тысяч 66 человек выздоровели, 95 тысяч 731 погибли.

Лагос.
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На первой строчке по числу заболевших остаются США (466 тысяч 33). Следом идут Испания (153 тысячи 222) и Италия (143 тысячи 626).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (118 тысяч 783), Германия (118 тысяч 235), Китай (82 тысячи 924), Иран (66 тысяч 220), Великобритания (65 тысяч 872), Турция (42 тысячи 282) и Бельгия (24 тысячи 983).

В России, согласно представленным данным, 10 тысяч 131 заболевший, в Румынии - 5 тысяч 202, на Украине - тысяча 892, а в Молдове - тысяча 289.

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