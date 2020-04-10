Песков: президент России положительно оценивает сделку ОПЕК+

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин положительно оценивает сделку, заключенную в ходе переговоров в рамках формата ОПЕК+.
Ранее представители ОПЕК+ договорились уменьшить добычу нефти примерно на 10%. Переговоры длились более 9 часов. Решено, что в мае и июне будет действовать сокращение на 10 млн баррелей. Позднее его будут постепенно смягчать.
"Всего принимало участие 23 страны и этот документ стал результатом компромисса 22 стран, которые смогли согласовать модельности сокращения уровней добычи нефти, которые вы уже хорошо знаете, с отлагательным условием. Это отлагательное условие связано с позицией Мексики", – отметил Песков, которого цитирует РИА Новости.
Мексика отвергла условия, которые были ей предложены в результате переговоров стран – участниц формата ОПЕК+. Руководство страны согласилось сократить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Позже стало известно, что страны ОПЕК+ смогли достичь договоренности с Мексикой, которой позволили придерживаться своему плану сокращения.
Песков подчеркнул, что в Кремле в связи с этим сделку считают состоявшейся.
"Именно минувшей ночью 22 страны достигли компромисса, и вопрос был только в позиции Мексики", – отметил пресс-секретарь российского президента.
Трехсторонние переговоры Путина, Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиз Аль Сауда состоялись 9 апреля на фоне встречи в формате ОПЕК+, где обсуждались параметры сокращения добычи нефти.
Что предусматривает соглашение участников ОПЕК+:
- сокращение добычи на 10 миллионов баррелей в сутки на два месяца, начиная с мая.
- После этого в течение полугода сокращение составит 8 миллионов, а затем 16 месяцев — 6 миллионов.
- Россия согласилась взять на себя максимальные обязательства.
- В отсчете от мартовских уровней она сократит добычу в ближайшие месяцы на 1,8 миллиона баррелей в сутки.
- Для Саудовской Аравии сокращение составит 1,3 миллиона.
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