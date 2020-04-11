Пока все спали: готовность больницы, общественный транспорт и ситуация с коронавирусом

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Медико-санитарное учреждение Constructorul COVID-19 готово принимать пациентов с подозрением на наличие коронавируса нового типа. Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.
"Медико-санитарное учреждение Constructorul COVID-19 готово принимать до 120 пациентов с подозрением на коронавирус", - отметил градоначальник.
По его словам, местная администрация перевела 500 тысяч леев, чтобы сформировать больницу и закупить все необходимое. "Размещение, питание медиков и пациентов обеспечено муниципалитетом", - добавил Чебан.
Он добавил, что примэрия старается сделать все возможное, чтобы не было массового заражения.
Общественный транспорт не ходит
Согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, в Кишиневе и Бельцах в выходные, 11 и 12 апреля, приостановлена работа общественного транспорта - автобусов и троллейбусов.
"По решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинев №9 от 9 апреля 2020, приостанавливается 11-12 апреля работа общественного транспорта в муниципии Кишинев", - заявили в администрации Автобусного парка.
Ситуация с коронавирусом в мире
Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 1,7 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.
К 08.10 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло миллион 698 тысяч 416. Из них 376 тысяч 677 человек выздоровели, 102 тысячи 764 погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (125 тысяч 931), Германия (122 тысячи 171), Китай (83 тысячи 3), Великобритания (74 тысячи 605), Иран (68 тысяч 192), Турция (47 тысяч 29) и Бельгия (26 тысяч 667).
В России, согласно представленным данным, 11 тысяч 917 заболевший, в Румынии - 5 тысяч 467, на Украине - 2 тысячи 203, а в Молдове - тысяча 438.
Врач о ситуации в России
Лечение основной массы пациентов с COVID-19 занимает порядка двух недель, поэтому до конца апреля в РФ должны выздороветь более тысячи человек. Об этом заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
"Лечение большей части пациентов занимает около 2 недель, хотя бывают и тяжелые случаи, когда на выздоровление может потребоваться и до двух месяцев. Исходя из этого, можно предположить, что до конца апреля в России будет больше тысячи выздоровевших, так как у нас только около 20% тяжелых, остальные средней тяжести и легкие", - сказал РИА Новости Малеев.
Новые санкции США
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса. Соответствующий документ обнародован пресс-службой Белого дома.
Санкции могут быть наложены на "страны, которые отказываются или необоснованно откладывают прием своих граждан, подданных, граждан или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной SARS-CoV-2", говорится в документе.
Документ предполагает, что информацию о таких нарушениях должен сообщить госсекретарю глава министерства внутренней безопасности США. Глава Госдепа, в свою очередь, в семидневный срок должен принять решение о введении ограничений в отношении таких стран.
В первую очередь, речь может идти о визовых ограничениях.
Количество заболевших коронавирусом в США превысило полмиллиона, а число погибших за сутки было антирекордным - свыше 2,1 тысячи.
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