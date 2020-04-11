10:39 11 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.85
  • USD18.28
  • RUB0.25
  • RON4.11
  • UAH0.67
Поиск
Стойка с одноразовыми медицинскими масками и бахилами

Пока все спали: готовность больницы, общественный транспорт и ситуация с коронавирусом

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В мире
Получить короткую ссылку
54610
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200411/29847152/poka-vse-spali-gotovnost-bolnitsy-obschestvennyy-transport-i-situatsiya-s-koronavirusom.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Медико-санитарное учреждение Constructorul COVID-19 готово принимать пациентов с подозрением на наличие коронавируса нового типа. Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"Медико-санитарное учреждение Constructorul COVID-19 готово принимать до 120 пациентов с подозрением на коронавирус", - отметил градоначальник. 

По его словам, местная администрация перевела 500 тысяч леев, чтобы сформировать больницу и закупить все необходимое. "Размещение, питание медиков и пациентов обеспечено муниципалитетом", - добавил Чебан.

Он добавил, что примэрия старается сделать все возможное, чтобы не было массового заражения.

Общественный транспорт не ходит

Согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, в Кишиневе и Бельцах в выходные, 11 и 12 апреля, приостановлена работа общественного транспорта - автобусов и троллейбусов.

"По решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинев №9 от 9 апреля 2020, приостанавливается 11-12 апреля работа общественного транспорта в муниципии Кишинев", - заявили в администрации Автобусного парка.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 1,7 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.10 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло миллион 698 тысяч 416. Из них 376 тысяч 677 человек выздоровели, 102 тысячи 764 погибли.

Лагос.
© Sputnik / Борис Бабанов
"Самая подготовленная к коронавирусу страна": какие козыри у нее на руках
На первой строчке по числу заболевших остаются США (501 тысяча 419). Следом идут Испания (158 тысячи 273) и Италия (147 тысяч 577).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (125 тысяч 931), Германия (122 тысячи 171), Китай (83 тысячи 3), Великобритания (74 тысячи 605), Иран (68 тысяч 192), Турция (47 тысяч 29) и Бельгия (26 тысяч 667).

В России, согласно представленным данным, 11 тысяч 917 заболевший, в Румынии - 5 тысяч 467, на Украине - 2 тысячи 203, а в Молдове - тысяча 438.

Врач о ситуации в России

Лечение основной массы пациентов с COVID-19 занимает порядка двух недель, поэтому до конца апреля в РФ должны выздороветь более тысячи человек. Об этом заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

"Лечение большей части пациентов занимает около 2 недель, хотя бывают и тяжелые случаи, когда на выздоровление может потребоваться и до двух месяцев. Исходя из этого, можно предположить, что до конца апреля в России будет больше тысячи выздоровевших, так как у нас только около 20% тяжелых, остальные средней тяжести и легкие", - сказал РИА Новости Малеев.

Флаги России и Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Россия бесплатно предоставила самолет для доставки гумпомощи в Молдову
В конце марта в РФ было около 2,3 тысячи заболевших. Охват тестированием для выявление коронавируса постепенно увеличивается, с начала апреля проведено порядка 500 тысяч исследований.

Новые санкции США

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса. Соответствующий документ обнародован пресс-службой Белого дома.

Санкции могут быть наложены на "страны, которые отказываются или необоснованно откладывают прием своих граждан, подданных, граждан или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной SARS-CoV-2", говорится в документе.

Документ предполагает, что информацию о таких нарушениях должен сообщить госсекретарю глава министерства внутренней безопасности США. Глава Госдепа, в свою очередь, в семидневный срок должен принять решение о введении ограничений в отношении таких стран.

В первую очередь, речь может идти о визовых ограничениях.

Количество заболевших коронавирусом в США превысило полмиллиона, а число погибших за сутки было антирекордным - свыше 2,1 тысячи.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Семь дней в фотографиях: борьба с коронавирусом, запуск ракеты и вечная любовь
Карантин в нескольких населенных пунктах: привлекли армию и спасателей
Карантин в нескольких населенных пунктах: привлекли армию и спасателей
У нас все получится! Sputnik Молдова: работаем, оставаясь дома
У нас все получится! Sputnik Молдова: работаем, оставаясь дома

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться