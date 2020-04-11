Пока все спали: готовность больницы, общественный транспорт и ситуация с коронавирусом

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КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Медико-санитарное учреждение Constructorul COVID-19 готово принимать пациентов с подозрением на наличие коронавируса нового типа. Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"Медико-санитарное учреждение Constructorul COVID-19 готово принимать до 120 пациентов с подозрением на коронавирус", - отметил градоначальник.

По его словам, местная администрация перевела 500 тысяч леев, чтобы сформировать больницу и закупить все необходимое. "Размещение, питание медиков и пациентов обеспечено муниципалитетом", - добавил Чебан.

Он добавил, что примэрия старается сделать все возможное, чтобы не было массового заражения.

Общественный транспорт не ходит

Согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, в Кишиневе и Бельцах в выходные, 11 и 12 апреля, приостановлена работа общественного транспорта - автобусов и троллейбусов.

"По решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинев №9 от 9 апреля 2020, приостанавливается 11-12 апреля работа общественного транспорта в муниципии Кишинев", - заявили в администрации Автобусного парка.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 1,7 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.10 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло миллион 698 тысяч 416. Из них 376 тысяч 677 человек выздоровели, 102 тысячи 764 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (501 тысяча 419). Следом идут Испания (158 тысячи 273) и Италия (147 тысяч 577).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (125 тысяч 931), Германия (122 тысячи 171), Китай (83 тысячи 3), Великобритания (74 тысячи 605), Иран (68 тысяч 192), Турция (47 тысяч 29) и Бельгия (26 тысяч 667).

В России, согласно представленным данным, 11 тысяч 917 заболевший, в Румынии - 5 тысяч 467, на Украине - 2 тысячи 203, а в Молдове - тысяча 438.

Врач о ситуации в России

Лечение основной массы пациентов с COVID-19 занимает порядка двух недель, поэтому до конца апреля в РФ должны выздороветь более тысячи человек. Об этом заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

"Лечение большей части пациентов занимает около 2 недель, хотя бывают и тяжелые случаи, когда на выздоровление может потребоваться и до двух месяцев. Исходя из этого, можно предположить, что до конца апреля в России будет больше тысячи выздоровевших, так как у нас только около 20% тяжелых, остальные средней тяжести и легкие", - сказал РИА Новости Малеев.

Новые санкции США

В конце марта в РФ было около 2,3 тысячи заболевших. Охват тестированием для выявление коронавируса постепенно увеличивается, с начала апреля проведено порядка 500 тысяч исследований.

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса. Соответствующий документ обнародован пресс-службой Белого дома.

Санкции могут быть наложены на "страны, которые отказываются или необоснованно откладывают прием своих граждан, подданных, граждан или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной SARS-CoV-2", говорится в документе.

Документ предполагает, что информацию о таких нарушениях должен сообщить госсекретарю глава министерства внутренней безопасности США. Глава Госдепа, в свою очередь, в семидневный срок должен принять решение о введении ограничений в отношении таких стран.

В первую очередь, речь может идти о визовых ограничениях.

Количество заболевших коронавирусом в США превысило полмиллиона, а число погибших за сутки было антирекордным - свыше 2,1 тысячи.

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