Пока все спали: поздравление Додона, работа врачей и ситуация с коронавирусом

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил православных верующих с Вербным Воскресеньем. Соответствующий текст опубликован на его странице в соцсети Facebook.
Праздник, как отметил президент, символизирует начало Страстной недели, которая заканчивается в ночь перед Воскресением Христовым.
"Искренне поздравляю всех, кто носит "цветочные" имена. Желаю всем провести спокойное Вербное воскресенье и порадоваться этому благословенному празднику в кругу семьи и рядом с близкими", - подчеркнул Додон.
Благодарность врачам
"Каждое воскресенье в знак благодарности за труд врачей, даже находясь в изоляции, мы вместе аплодируем героям. Они - наши Герои", - написал министр обороны Александр Пынзарь, опубликовав видео того, как трудятся военные медики.
Ситуация с коронавирусом в мире
Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 1,8 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.
К 08.30 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло миллион 777 тысяч 666. Из них 404 тысячи 372 человека выздоровели, 108 тысяч 867 погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (130 тысяч 730), Германия (125 тысяч 452), Китай (83 тысячи 96), Великобритания (79 тысяч 885), Иран (70 тысяч 29), Турция (52 тысячи 167) и Бельгия (28 тысяч 18).
В России, согласно представленным данным, 13 тысяч 584 заболевших, в Румынии - 5 тысяч 990, на Украине - 2 тысячи 511, а в Молдове - тысяча 560.
Новый коронавирус не исчезнет
После завершения пандемии новый коронавирус не исчезнет окончательно, заявил врач Александр Мясников в эфире передачи "Соловьев LIVE".
"COVID-19 теперь уже пришел навсегда, он больше не уйдет. Как его собратья коронавирусы вызывают ОРЗ во всем мире, так и он присоединился к этим шести видам человеческого коронавируса, и теперь у нас их семь", — отметил он.
При этом, специалист считает, что в будущем у человечества появится стадный иммунитет, и заболевание станет менее опасным.
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