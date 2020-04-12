Пока все спали: поздравление Додона, работа врачей и ситуация с коронавирусом

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил православных верующих с Вербным Воскресеньем. Соответствующий текст опубликован на его странице в соцсети Facebook.

"Сегодня, в последнее воскресенье перед Пасхой, православные верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим, именуемый в народе Вербным Воскресеньем. Это один из двунадесяти праздников, символизирующий вхождение Господа Нашего в Иерусалим, где люди встречали Его цветами и пальмовыми ветвями (в наших краях используются веточки вербы), перед тем как Он подвергся мученической смерти", - говорится в сообщении.

Праздник, как отметил президент, символизирует начало Страстной недели, которая заканчивается в ночь перед Воскресением Христовым.

"Искренне поздравляю всех, кто носит "цветочные" имена. Желаю всем провести спокойное Вербное воскресенье и порадоваться этому благословенному празднику в кругу семьи и рядом с близкими", - подчеркнул Додон.

Благодарность врачам

"Каждое воскресенье в знак благодарности за труд врачей, даже находясь в изоляции, мы вместе аплодируем героям. Они - наши Герои", - написал министр обороны Александр Пынзарь, опубликовав видео того, как трудятся военные медики.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 1,8 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.30 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло миллион 777 тысяч 666. Из них 404 тысячи 372 человека выздоровели, 108 тысяч 867 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (529 тысяч 951). Следом идут Испания (163 тысячи 27) и Италия (152 тысячи 271).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (130 тысяч 730), Германия (125 тысяч 452), Китай (83 тысячи 96), Великобритания (79 тысяч 885), Иран (70 тысяч 29), Турция (52 тысячи 167) и Бельгия (28 тысяч 18).

В России, согласно представленным данным, 13 тысяч 584 заболевших, в Румынии - 5 тысяч 990, на Украине - 2 тысячи 511, а в Молдове - тысяча 560.

Новый коронавирус не исчезнет

После завершения пандемии новый коронавирус не исчезнет окончательно, заявил врач Александр Мясников в эфире передачи "Соловьев LIVE".

"COVID-19 теперь уже пришел навсегда, он больше не уйдет. Как его собратья коронавирусы вызывают ОРЗ во всем мире, так и он присоединился к этим шести видам человеческого коронавируса, и теперь у нас их семь", — отметил он.

При этом, специалист считает, что в будущем у человечества появится стадный иммунитет, и заболевание станет менее опасным.

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