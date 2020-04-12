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Президент Молдовы Игорь Додон

Пока все спали: поздравление Додона, работа врачей и ситуация с коронавирусом

© Sputnik / Rodion Proca
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200412/29853075/poka-vse-spali-pozdravlenie-dodona-rabota-vrachey-i-situatsiya-s-koronavirusom.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил православных верующих с Вербным Воскресеньем. Соответствующий текст опубликован на его странице в соцсети Facebook.

Верующие в церкви
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Вербное воскресенье 2020: что нельзя делать в праздник
"Сегодня, в последнее воскресенье перед Пасхой, православные верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим, именуемый в народе Вербным Воскресеньем. Это один из двунадесяти праздников, символизирующий вхождение Господа Нашего в Иерусалим, где люди встречали Его цветами и пальмовыми ветвями (в наших краях используются веточки вербы), перед тем как Он подвергся мученической смерти", - говорится в сообщении.

Праздник, как отметил президент, символизирует начало Страстной недели, которая заканчивается в ночь перед Воскресением Христовым.

"Искренне поздравляю всех, кто носит "цветочные" имена. Желаю всем провести спокойное Вербное воскресенье и порадоваться этому благословенному празднику в кругу семьи и рядом с близкими", - подчеркнул Додон.

Благодарность врачам

"Каждое воскресенье в знак благодарности за труд врачей, даже находясь в изоляции, мы вместе аплодируем героям. Они - наши Герои", - написал министр обороны Александр Пынзарь, опубликовав видео того, как трудятся военные медики.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 1,8 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.30 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло миллион 777 тысяч 666. Из них 404 тысячи 372 человека выздоровели, 108 тысяч 867 погибли.

Лагос.
© Sputnik / Борис Бабанов
"Самая подготовленная к коронавирусу страна": какие козыри у нее на руках
На первой строчке по числу заболевших остаются США (529 тысяч 951). Следом идут Испания (163 тысячи 27) и Италия (152 тысячи 271).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (130 тысяч 730), Германия (125 тысяч 452), Китай (83 тысячи 96), Великобритания (79 тысяч 885), Иран (70 тысяч 29), Турция (52 тысячи 167) и Бельгия (28 тысяч 18).

В России, согласно представленным данным, 13 тысяч 584 заболевших, в Румынии - 5 тысяч 990, на Украине - 2 тысячи 511, а в Молдове - тысяча 560.

Новый коронавирус не исчезнет

После завершения пандемии новый коронавирус не исчезнет окончательно, заявил врач Александр Мясников в эфире передачи "Соловьев LIVE".

"COVID-19 теперь уже пришел навсегда, он больше не уйдет. Как его собратья коронавирусы вызывают ОРЗ во всем мире, так и он присоединился к этим шести видам человеческого коронавируса, и теперь у нас их семь", — отметил он.

При этом, специалист считает, что в будущем у человечества появится стадный иммунитет, и заболевание станет менее опасным.

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