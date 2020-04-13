Пока все спали: хроника COVID-19, переговоры Путина и Трампа, убытки МОК

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Количество заболевших COVID-19, заявление МОК об убытках из-за переноса Олимпиады в Токио, подробности телефонного разговора лидера России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом - три сюжета, которые мы отобрали для традиционного утреннего обзора.

Коронавирус за сутки

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа на утро 13 апреля составило 1 миллион 846 тысяч 963 человека.

Минувшие сутки показали рост инфицированных - 86 756 случаев. Всего от COVID-19 скончались 114 тысяч 101 человек, за 24 часа – 5664 случаев. Выздоровели более 400 тысяч человек, 1,3 миллиона находятся в процессе болезни.

Такие данные представил Университет Джонса Хопкинса (США).

В течение воскресенья, 12 апреля, в Молдове было подтверждено ещё 102 случая.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в республике достигло 1662. К настоящему моменту выздоровели 94 человека, погибли 32.

Обмен мнениями на высшем уровне

Вечером 12 апреля президент России Владимир Путин и глава Белого дома США Дональд Трамп и саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провели совместные телефонные переговоры, в ходе которых поддержали заключённую странами ОПЕК+ сделку о сокращении добычи нефти с 1 мая 2020 года.

Как передает пресс-служба Кремля, состоялся также отдельный телефонный разговор Путина с Трампом, был продолжен обмен мнениями о ситуации на нефтяных рынках.

Страны ОПЕК+ накануне договорились о новой сделке по сокращению добычи нефти. Из-за Мексики переговоры затянулись на четыре дня, в итоге эта страна согласилась сократить производство на 100 тысяч баррелей. Остальные 300 тысяч, как просили представители Мехико, компенсируют США.

Уточнения Баха

Несколько сотен миллионов долларов потеряет Международный олимпийский комитет из-за переноса Олимпийских игр в Токио с 2020 года на 2021-й.

Об этом заявил глава организации Томас Бах.

Игры, напомним, были перенесены на год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Бах также отреагировал на обвинения в излишней медлительности МОК в принятии решения о переносе Олимпиады. По его словам, в таких делах торопиться не надо.

"Нам потребовалось всего три дня, чтобы договориться о переносе, и еще шесть дней, чтобы объявить новую дату. Это говорит само за себя", - сказал Бах.

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