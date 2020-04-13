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Фрагмент Капитолия Вашингтона

Власти США заявили, что намерены создать альтернативную ВОЗ

© Sputnik / Игорь Михалев
В мире
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (638)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200413/29864310/vlasti-usa-zayavili-chto-namereny-sozdat-alternativnuyu-who.html

Такие планы в Белом доме появились из-за того, что, по их мнению, ВОЗ оказывает слишком много внимания Китаю.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Ряд сотрудников Белого дома, в том числе входящие в Совет национальной безопасности США, предлагают президенту страны Дональду Трампу создать альтернативу ВОЗ, сообщает  издание Politico со ссылкой на собственные источники, передает телеканал "Россия 24".

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве.
© CC BY 3.0 / Thorkild Tylleskar / WHO HQ main building, Geneva, from North
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Ранее хозяин Белого дома обвинил ВОЗ в неэффективности предложенных мер для борьбы с пандемией. Он заявил, что Вашингтон рассматривает возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ, который формируется существенным образом благодаря финансированию США. 

По мнению Трампа, организация уделила слишком много времени ситуации в Китае в ущерб другим странам и, в особенности, США.

Сейчас в администрации президента заговорили о создании новой организации. 

Например, это может быть сделано по аналогии с Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). 

Также рассматривается вариант реформирования нынешней организации.

Павел Фельдман
© Photo : VK / Павел Фельдман
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Отмечается, что администрация США уже составляет письмо на тот случай, если Трамп объявит о приостановке финансирования ВОЗ.

В письме говорится о приостановке финансирования ВОЗ и связанной с ней Панамериканской организации здравоохранения, при этом Госдепу и Агентству по международному развитию предлагается направить эти средства в альтернативные организации.

Однако эксперты в области общественного здравоохранения и медицины призывают Трампа не принимать поспешных решений и не прекращать платить взносы в ВОЗ, так как это поставит организацию в тяжелое положение.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (638)

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