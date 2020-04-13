Власти США заявили, что намерены создать альтернативную ВОЗ

Такие планы в Белом доме появились из-за того, что, по их мнению, ВОЗ оказывает слишком много внимания Китаю.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Ряд сотрудников Белого дома, в том числе входящие в Совет национальной безопасности США, предлагают президенту страны Дональду Трампу создать альтернативу ВОЗ, сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники, передает телеканал "Россия 24".

Ранее хозяин Белого дома обвинил ВОЗ в неэффективности предложенных мер для борьбы с пандемией. Он заявил, что Вашингтон рассматривает возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ, который формируется существенным образом благодаря финансированию США.

По мнению Трампа, организация уделила слишком много времени ситуации в Китае в ущерб другим странам и, в особенности, США.

Сейчас в администрации президента заговорили о создании новой организации.

Например, это может быть сделано по аналогии с Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

Также рассматривается вариант реформирования нынешней организации.

Отмечается, что администрация США уже составляет письмо на тот случай, если Трамп объявит о приостановке финансирования ВОЗ.

В письме говорится о приостановке финансирования ВОЗ и связанной с ней Панамериканской организации здравоохранения, при этом Госдепу и Агентству по международному развитию предлагается направить эти средства в альтернативные организации.

Однако эксперты в области общественного здравоохранения и медицины призывают Трампа не принимать поспешных решений и не прекращать платить взносы в ВОЗ, так как это поставит организацию в тяжелое положение.

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