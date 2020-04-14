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Врачи, COVI-19, статистика - иллюстративное фото

Пока вы спали: хроника COVID-19, пожар в Чернобыле, электричество из воздуха

© Sputnik / Moscow Healthcare Department
В мире
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https://ru.sputnik.md/world/20200414/29873866/-Poka-vy-spali-khronika-COVID-19-pozhar-v-Chernobyle-elektrichestvo-iz-vozdukha.html

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Хроника распространения коронавируса в мире и Молдове, верховые пожары рядом с Чернобыльской АЭС, попытки добычи электроэнергии при помощи бактерий - три сюжета, которые мы подобрали для традиционного утреннего обзора.

Пандемия COVID-19

Число погибших от коронавируса по всему миру составляет более 119 тысяч человек, свидетельствуют данные онлайн-карты на утро вторника, диагноз COVID-19 подтвержден у более 1 млн 900 тысяч человек, выздоровели - около 450 тысячи.

Согласно обновленной статистике, на 14 апреля  в Молдове зафиксировано 1712 заболевших, победили недуг 107 человек, летальных исходов 35. Наибольшее количество заболевших внутри страны в Приднестровье — 18 человек. В регионе в общей сложности 153 зараженных.

Чернобыль в огне

Вблизи Чернобыльской АЭС продолжаются верховые пожары, сообщило Государственное агентство Украины по вопросам зоны отчуждения.

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Согласно этой информации, огонь наблюдается в районе села села Кривая гора, на левом берегу Припяти. Пожар, который был между прудом-охладителем и рекой Припять, погасили. Распространившееся пламя до открытого распределительного устройства  также потушили. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что пожар не угрожает складам с ядерными отходами.

"Укрощение" бактерий

Ученые из Университета Массачусетс Амхерст (UMassAmherst) создали устройство под названием Air–gen. Они сообщают, что оно может производить электроэнергию из водяного пара, присутствующего в атмосферном воздухе. В основе уникального прибора — особые микроорганизмы рода Geobacter, передает РИА Новости с ссылкой на портал planet-today.ru.

Ученые отметили, что их изобретение может производить электричество 24 часа в сутки.

"Эти бактерии могут синтезировать магнетит в бескислородной среде, поэтому мы использовали их для создания своеобразных нанопроводов, которые хорошо проводят электрический ток", — объяснили разработчики.

Ток возникает из-за перепада уровня влажности на нанопленке.

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