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Российские дипломаты ответили на обвинения Пентагона в адрес Sputnik и RT

© Sputnik / Алексей Даничев
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Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (93)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200414/29875222/diplomaty-sputnik-podderjka.html

Российские дипломаты напомнили, что Россия и США регулярно обмениваются информацией о пандемии на самом высоком уровне.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинения Пентагона в дезинформации о COVID-19 в адрес Sputnik и RT.

"Призываем оборонное ведомство США направить все усилия на борьбу с коронавирусной инфекцией. В первую очередь в своих рядах... Абсурдно при этом в чем-то обвинять Sputnik и RT", - говорится в комментарии посольства.

В посольстве отметили, что если американские военнослужащие "не моют руки, то это точно не вина российских СМИ".

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В феврале пресс-служба МИА "Россия сегодня" получила запрос от журналиста американского журнала Newsweek, который написал, что изданию стало известно о действиях американских военных, отслеживающих аккаунты Sputnik в социальных сетях на предмет распространения якобы ложной информации о вспышке коронавирусной инфекции. В этой связи он просит комментарий агентства.

"Журналисты делают свою работу — информируют аудиторию о происходящем. Но нападки со стороны Пентагона можно рассматривать уже как фактор, который влияет на безопасность сотрудников российской прессы в Америке. На это должны обратить внимание правозащитные организации", — говорится в заявлении посольства.

Российские дипломаты напомнили, что РФ и США регулярно обмениваются информацией о пандемии на самом высоком уровне, и отметили, что никто не заинтересован в нагнетании и без того сложной обстановки.

"В этих условиях в ведущих американских СМИ продолжается оголтелая русофобия, черпающая недостоверные сведения из подобных брифингов Пентагона и госдепа. Такая безответственность вызывает сожаление и неприятие", — заявили в посольстве.

В диппредставительстве также напомнили, что Россия оказывает помощь другим странам, и это не повод для очернения.

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"Пора осознать, что только объединением усилий мы сможем преодолеть общую беду. И только потом можно будет снимать блокбастеры о чьем-то лидерстве в этой борьбе", — заключили в посольстве.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Некоторые западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены, а также президент Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

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Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (93)


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