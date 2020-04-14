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Сотрудники санитарных служб, иллюстративное фото

В ВОЗ озвучили условия для снятия карантинных ограничений

© Sputnik / Burcu Okutan
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200414/29875291/voz-coronavirus-uslovia.html

Люди должны будут изменить свое поведение в обозримом будущем и соблюдать нормы социального дистанцирования во избежание повторных вспышек болезни.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik.  Новый тип коронавируса оказался в 10 раз более смертоносным, чем вспышка свиного гриппа десятилетие назад, заявил на пресс-конференции во вторник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, отменять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, властям следует постепенно.

"Меры контроля могут быть сняты только в том случае, если будут введены необходимые меры в области общественного здравоохранения, в том числе, возможности по отслеживанию контактов", – заявил Гебрейесус.

Ministerul Sănătății
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Он также подчеркнул, что правительства должны контролировать заболеваемость и передачу вируса, а система здравоохранения страны должна быть способна выявлять, тестировать и лечить каждый случай.

"Мы знаем, что COVID-19 распространяется быстро и что он в 10 раз смертельнее, чем вирус гриппа, пандемия которого было в 2009 году. Он распространяется гораздо быстрее, чем замедляется: это означает, что ограничительные меры должны сниматься постепенно и подконтрольно", – отметил Гебрейесус.

Ранее ВОЗ констатировала снижение скорости распространения инфекции в Европе.

Однако комментируя планы по снятию ограничений в некоторых государствах, эксперты организации пришли к выводу, что слишком быстрый отказ от карантинных мер может привести "к восстановлению смертельной угрозы".

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус подтверждён почти у 2 миллионов человек по всему миру. 

Ситуация в Молдове

В Молдове в связи с пандемией введено чрезвычайное положение на период с 17 марта до 15 мая 2020 года.

К утру вторника в стране зарегистрированы 1712 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Победили недуг 134 человека, летальных исходов 35.

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