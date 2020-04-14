Как выглядит статуя Христа-Искупителя в медицинском халате - видео

На монументальную фигуру проецировались изображения медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса по всему миру

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. На знаменитой статуе Иисуса Христа в Бразилии появился медицинский халат в знак благодарность врачам со всего мира за их вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

При помощи специальной подсветки на белой ткани появилось слово "Спасибо" на нескольких языках.

Затем стали чередоваться изображения передовых медицинских работников, которые борются с пандемией по всему миру.

"Мы остаемся здесь ради вас, останьтесь дома ради нас", - гласила другая надпись.



Эта фраза стала в марте международным врачебным флешмобом, в рамках которого медработники по всему миру просили людей соблюдать самоизоляцию.

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