Пока все спали: рост смертей, ситуация с коронавирусом, выздоровление Проценко

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Количество погибших людей, у которых ранее подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция", выросло до 41, свидетельствуют данные министерства здравоохранения Молдовы.

По информации ведомства, вечером во вторник умерла 72-летняя жительница Тирасполя. А до этого сообщалось о двух эпизодах гибели. В первом случае 71-летний пациент из Бендер скончался в Институте скорой помощи, а во втором случае умерла 72-летняя бельчанка, которую в тяжелом состоянии перевели из Бельц в Институт скорой помощи.

Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Молдове достигло 1799, при этом в Минздраве также сообщают о 135 жителях республики, которые лечатся от коронавируса дома, а диагнозы им ставили семейные врачи на основе клинических симптомов.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к двум миллионам человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.00 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло миллион 982 тысячи 281. Из них 487 тысяч 471 человек выздоровел, 126 тысяч 722 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (609 тысяч 407). Следом идут Испания (174 тысячи 60) и Италия (162 тысячи 488).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Германия (132 тысячи 210), Франция (131 тысяча 362), Великобритания (94 тысячи 845), Китай (83 тысячи 351), Иран (74 тысячи 877), Турция (65 тысяч 111) и Бельгия (31 тысяча 119).

В России, согласно представленным данным, 21 тысяча 102 заболевших, в Румынии - 6 тысяч 879, на Украине - 3 тысячи 372, а в Молдове - тысяча 934.

Проценко вылечился от коронавируса

Главврач 40-й больницы в Москве Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса и выходит из режима самоизоляции. Об этом сам Проценко написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны", - сообщил главврач.

Ответ ООН США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что сейчас не время сокращать ресурсы, выделяемые ВОЗ или любой другой гуманитарной организации.

"Как я уже говорил ранее, сейчас настало время для единства и для того, чтобы международное сообщество сообща и солидарно работало над тем, чтобы остановить этот вирус и его сокрушительные последствия", - отметил генсек ООН.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. По его словам, ВОЗ не предоставила информацию своевременно, а также не довела правду до сведения мировой общественности.

Пловец на карантине

Пловец из Молдовы Алексей Саньков даже в условиях карантина не перестает тренироваться. При этом, правда, он ничего не нарушает, так как придумал специальное приспособление для того, чтобы в небольшом бассейне можно было имитировать преодоление более длинной дистанции.

"Ну в общем как-то так... Современные/нынешние проблемы требуют креативных решений", - подписал видео Саньков.

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