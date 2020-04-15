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Машина скорой помощи

Пока все спали: рост смертей, ситуация с коронавирусом, выздоровление Проценко

© Photo : Miroslav Rotari.
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200415/29887384/poka-vse-spali-rost-smertey-situatsiya-s-koronavirusom-vyzdorovlenie-protsenko.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Количество погибших людей, у которых ранее подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция", выросло до 41, свидетельствуют данные министерства здравоохранения Молдовы.

По информации ведомства, вечером во вторник умерла 72-летняя жительница Тирасполя. А до этого сообщалось о двух эпизодах гибели. В первом случае 71-летний пациент из Бендер скончался в Институте скорой помощи, а во втором случае умерла 72-летняя бельчанка, которую в тяжелом состоянии перевели из Бельц в Институт скорой помощи.

Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Молдове достигло 1799, при этом в Минздраве также сообщают о 135 жителях республики, которые лечатся от коронавируса дома, а диагнозы им ставили семейные врачи на основе клинических симптомов.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к двум миллионам человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.00 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло миллион 982 тысячи 281. Из них 487 тысяч 471 человек выздоровел, 126 тысяч 722 погибли.

Лагос.
© Sputnik / Борис Бабанов
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На первой строчке по числу заболевших остаются США (609 тысяч 407). Следом идут Испания (174 тысячи 60) и Италия (162 тысячи 488).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Германия (132 тысячи 210), Франция (131 тысяча 362), Великобритания (94 тысячи 845), Китай (83 тысячи 351), Иран (74 тысячи 877), Турция (65 тысяч 111) и Бельгия (31 тысяча 119).

В России, согласно представленным данным, 21 тысяча 102 заболевших, в Румынии - 6 тысяч 879, на Украине - 3 тысячи 372, а в Молдове - тысяча 934.

Проценко вылечился от коронавируса

Главврач 40-й больницы в Москве Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса и выходит из режима самоизоляции. Об этом сам Проценко написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны", - сообщил главврач.

Ответ ООН США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что сейчас не время сокращать ресурсы, выделяемые ВОЗ или любой другой гуманитарной организации.

"Как я уже говорил ранее, сейчас настало время для единства и для того, чтобы международное сообщество сообща и солидарно работало над тем, чтобы остановить этот вирус и его сокрушительные последствия", - отметил генсек ООН.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. По его словам, ВОЗ не предоставила информацию своевременно, а также не довела правду до сведения мировой общественности.

Пловец на карантине

Пловец из Молдовы Алексей Саньков даже в условиях карантина не перестает тренироваться. При этом, правда, он ничего не нарушает, так как придумал специальное приспособление для того, чтобы в небольшом бассейне можно было имитировать преодоление более длинной дистанции.

"Ну в общем как-то так... Современные/нынешние проблемы требуют креативных решений", - подписал видео Саньков.

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