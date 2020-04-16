Пока все спали: хроника COVID-19, звон колокола Нотр-Дама и перенос парада Победы

Случаи коронавируса в Молдове, ситуация с празднованием 9 мая в России, звон колокола Собора Парижской Богоматери в годовщину пожара - три сюжета, которые мы отобрали для традиционного утреннего обзора.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило два миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

На данный момент число заболевших COVID-19 в мире составляло два миллиона 64 тысячи 115. Из них 512 тысяч человек выздоровели, более 137 тысячи погибли.

В Молдове, по данными Минздрава к этому часу, от COVID-19 скончались 46 человек.

Всего в стране зарегистрировано 2049 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа- 1914 диагнозов были подтверждены в лабораториях, а у 135 человек болезнь выявлена в соответствии с клинико-эпидемиологическими критериями. Выздоровевших от недуга более 170 человек.

Когда пройдет парад Победы?

Российские СМИ сообщили в среду вечером, парад Победы может быть перенесен с 9 мая на более позднюю дату. О переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совета безопасности.

Накануне председатель комитета Госдумы РФ по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов сообщил РИА Новости, что на имя президента страны Владимира Путина отправлено обращение ветеранских организаций с просьбой о переносе даты проведения Парады Победы с 9 мая на более поздний срок.

Колокола Нотр-Дама прозвонили в годовщину пожара

Большой колокол собора Нотр-Дам-де-Пари прозвонил пять минут, напомнив о сильном пожаре, произошедшем в храме год назад.

Un año después del incendio que consumió gran parte de Notre Dame en París, las campanas de la emblemática iglesia sonaron para recordar esa tragedia.#2020noticias.com #NoticiasMedellín pic.twitter.com/0va40wORxo — 2020Noticias.com (@2020noticiasC) April 15, 2020

​Как видно на опубликованных в Сети кадрах, на окрестных улицах звон колокола также сопровождался аплодисментами жителей французской столицы, которые ежедневно в это время хлопают из окон в знак солидарности с врачами, ведущими борьбу с коронавирусом.

Сильный пожар вспыхнул в соборе Нотр-Дам вечером 15 апреля 2019 года. Возгорание произошло по неизвестной причине в районе шпиля собора. За несколько часов до этого там проводились реставрационные и ремонтные работы. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и догорал затем на полу собора.

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