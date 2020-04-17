Пока все спали: возвращение на родину, землетрясение, ситуация с коронавирусом

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Более 200 граждан Молдовы вернулись на родину из Чехии. Об этом сообщили в посольстве республики в Чехии.

"В Молдову репатриированы 216 человек. Все эти граждане Молдове находились в сложной ситуации в городах Прага и Брно и вернулись в республику на автобусах", - уточнили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что предпринимают все усилия для выявления возможности по возвращению на родину всех граждан, которые обращаются за помощью.

Землетрясение в Румынии

Вечером в четверг в румынских горах Вранча произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры в уезде Бузэу зафиксированы в 22.25, а магнитуда составила 3. Очаг залегал на глубине 129 километров.

Всего в апреле в Румынии зарегистрировали 20 землетрясений. Самое сильное из них было 14 апреля, когда магнитуда составила 3,5.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 2,2 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.15 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 2 миллиона 158 тысяч 594. Из них 543 тысячи 971 человек выздоровел, 145 тысяч 533 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (671 тысяча 349). Следом идут Испания (184 тысячи 948) и Италия (168 тысяч 941).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (147 тысяч 91), Германия (137 тысяч 698), Великобритания (104 тысячи 148), Китай (83 тысячи 753), Иран (77 тысяч 995), Турция (74 тысячи 193) и Бельгия (34 тысячи 809).

В России, согласно представленным данным, 27 тысяч 938 заболевших, в Румынии - 7 тысяч 707, на Украине - 4 тысячи 161, а в Молдове - 2 тысячи 154.

"Союз МС-15" приземлился

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-15" в пятницу утром приземлился в степи Казахстана, трансляция возвращения с Международной космической станции россиянина Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меир идет на сайте Роскосмоса.

С учетом ситуации с коронавирусом в мире эвакуация из спускаемого аппарата корабля должна пройти по сокращенному сценарию. После эвакуации экипаж доставят на вертолеты, которые перевезут их на аэродром на Байконуре. Медики осмотрят их уже в вертолетах, хотя обычно отводят космонавтов в специальный шатер.

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