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Пока все спали: возвращение на родину, землетрясение, ситуация с коронавирусом

© Sputnik / Miroslav Rotari
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200417/29914235/poka-vse-spali-vozvraschenie-na-rodinu-zemletryasenie-situatsiya-s-koronavirusom.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Более 200 граждан Молдовы вернулись на родину из Чехии. Об этом сообщили в посольстве республики в Чехии.

"В Молдову репатриированы 216 человек. Все эти граждане Молдове находились в сложной ситуации в городах Прага и Брно и вернулись в республику на автобусах", - уточнили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что предпринимают все усилия для выявления возможности по возвращению на родину всех граждан, которые обращаются за помощью.

Землетрясение в Румынии

Вечером в четверг в румынских горах Вранча произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры в уезде Бузэу зафиксированы в 22.25, а магнитуда составила 3. Очаг залегал на глубине 129 километров.

Всего в апреле в Румынии зарегистрировали 20 землетрясений. Самое сильное из них было 14 апреля, когда магнитуда составила 3,5.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 2,2 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.15 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 2 миллиона 158 тысяч 594. Из них 543 тысячи 971 человек выздоровел, 145 тысяч 533 погибли.

Лагос.
© Sputnik / Борис Бабанов
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На первой строчке по числу заболевших остаются США (671 тысяча 349). Следом идут Испания (184 тысячи 948) и Италия (168 тысяч 941).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (147 тысяч 91), Германия (137 тысяч 698), Великобритания (104 тысячи 148), Китай (83 тысячи 753), Иран (77 тысяч 995), Турция (74 тысячи 193) и Бельгия (34 тысячи 809).

В России, согласно представленным данным, 27 тысяч 938 заболевших, в Румынии - 7 тысяч 707, на Украине - 4 тысячи 161, а в Молдове - 2 тысячи 154.

"Союз МС-15" приземлился

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-15" в пятницу утром приземлился в степи Казахстана, трансляция возвращения с Международной космической станции россиянина Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меир идет на сайте Роскосмоса.

С учетом ситуации с коронавирусом в мире эвакуация из спускаемого аппарата корабля должна пройти по сокращенному сценарию. После эвакуации экипаж доставят на вертолеты, которые перевезут их на аэродром на Байконуре. Медики осмотрят их уже в вертолетах, хотя обычно отводят космонавтов в специальный шатер.

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