Принц Гарри и его жена Меган сказали нет фейкам

Гарри и Меган разослали в СМИ письмо, в котором отметили, что были свидетелями того, как жизнь людей, в том числе их знакомых, рушилась только из-за сплетен.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. Принц Гарри и его жена Меган сказали нет сплетням и фейкам: они официально прекращают сотрудничество с газетами Sun, Daily Mail, Mirror и Express. Они обвинили указанные британские таблоиды в искажении информации, лжи и агрессии.

Гарри и Меган разослали в издании письмо, в котором отметили, что были свидетелями того, как жизнь людей, в том числе их знакомых, рушилась только из-за сплетен, выпускаемых ради увеличения доходов.

"Обратите внимание, что герцог и герцогиня Сассекские не будут взаимодействовать с вашими изданиями", - цитирует письмо РИА Новости.

Ранее, после отказа от королевских обязанностей, чета перебралась из Великобритании в Лос-Анджелес. При этом они приняли решение, что будут сами обеспечивать себя финансово.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Меган Маркл / Meghan Markle (@duchessofsussex_daily) 17 Апр 2020 в 12:40 PDT

В США супруги решили основать свою собственную благотворительную организацию. Американские СМИ сообщали, что пара отработала смену на доставке еды. Бывшие королевские особы развозили продовольственные продукты тяжелобольным людям, которые не могут пойти в магазин.

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