Пока все спали: резолюция ГА ООН, ситуация с коронавирусом, картельный сговор

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Страны Генассамблеи ООН единогласно приняли резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на будущей вакцине от коронавируса и обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств. Документ поддержали 193 государства.
В тексте также содержится просьба к генеральному секретарю, ВОЗ и другим структурам системы ООН представить рекомендации для обеспечения доступа к средствам профилактики, лабораторным исследованиям, основным предметам медицинского назначения, новым средствам диагностики, лекарствам и будущим вакцинам против COVID-19 для всех нуждающихся.
Ситуация с коронавирусом в мире
Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 2,5 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.
К 08.00 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 2 миллиона 478 тысяч 153. Из них 651 тысяча 503 человека выздоровели, 170 тысяч 368 погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (156 тысяч 493), Германия (147 тысяч 65), Великобритания (125 тысяч 856), Турция (90 тысяч 980), Китай (83 тысячи 849), Иран (83 тысячи 505) и Россия (47 тысяч 121).
В Румынии, согласно представленным данным, 8 тысяч 936 заболевших, на Украине - 5 тысяч 710, а в Молдове - 2 тысячи 548.
Приостановка иммиграции
Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест американских граждан.
"Учитывая атаку со стороны невидимого врага, а также необходимость защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о приостановке иммиграции в США!" - написал Трамп в Twitter.
In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020
Похоже на картельный сговор
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил происходящее с фьючерсами на нефть с картельным сговором.
В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс дешевеет вслед за майским, но гораздо скромнее: на 16,9% - до 20,8 доллара за баррель. Июньский фьючерс Brent чувствует себя еще лучше: цена падает на 7,8% - до 25,9 доллара за баррель.
"То, что происходит в отношении нефтяных фьючерсных контрактов (даже с учетом затоваривания рынков), напоминает картельный сговор", - написал Медведев в Facebook.
По его мнению, сложившаяся "ситуация должна быть предметом самого внимательного анализа, поскольку подрывает восстановление мировой экономики".
"Вероятно в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип "бери или плати" ("take or pay")", - заключил Медведев.
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