Пока все спали: резолюция ГА ООН, ситуация с коронавирусом, картельный сговор

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КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Страны Генассамблеи ООН единогласно приняли резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на будущей вакцине от коронавируса и обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств. Документ поддержали 193 государства.

В резолюции сказано, что Генассамблея призывает "все государства - члены ООН, а также другие задействованные стороны незамедлительно принять меры, чтобы в рамках их законодательств предотвратить возможные спекуляции и ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19".

В тексте также содержится просьба к генеральному секретарю, ВОЗ и другим структурам системы ООН представить рекомендации для обеспечения доступа к средствам профилактики, лабораторным исследованиям, основным предметам медицинского назначения, новым средствам диагностики, лекарствам и будущим вакцинам против COVID-19 для всех нуждающихся.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 2,5 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.00 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 2 миллиона 478 тысяч 153. Из них 651 тысяча 503 человека выздоровели, 170 тысяч 368 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (787 тысяч 752). Следом идут Испания (200 тысяч 210) и Италия (181 тысяча 228).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (156 тысяч 493), Германия (147 тысяч 65), Великобритания (125 тысяч 856), Турция (90 тысяч 980), Китай (83 тысячи 849), Иран (83 тысячи 505) и Россия (47 тысяч 121).

В Румынии, согласно представленным данным, 8 тысяч 936 заболевших, на Украине - 5 тысяч 710, а в Молдове - 2 тысячи 548.

Приостановка иммиграции

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест американских граждан.

"Учитывая атаку со стороны невидимого врага, а также необходимость защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о приостановке иммиграции в США!" - написал Трамп в Twitter.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

Похоже на картельный сговор

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил происходящее с фьючерсами на нефть с картельным сговором.

В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс дешевеет вслед за майским, но гораздо скромнее: на 16,9% - до 20,8 доллара за баррель. Июньский фьючерс Brent чувствует себя еще лучше: цена падает на 7,8% - до 25,9 доллара за баррель.

"То, что происходит в отношении нефтяных фьючерсных контрактов (даже с учетом затоваривания рынков), напоминает картельный сговор", - написал Медведев в Facebook.

По его мнению, сложившаяся "ситуация должна быть предметом самого внимательного анализа, поскольку подрывает восстановление мировой экономики".

"Вероятно в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип "бери или плати" ("take or pay")", - заключил Медведев.

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