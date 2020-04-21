13:07 21 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.78
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.66
Поиск
Здание ООН в Нью-Йорке

Пока все спали: резолюция ГА ООН, ситуация с коронавирусом, картельный сговор

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
87210
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200421/29957579/poka-vse-spali-rezolyutsiya-ga-oon-situatsiya-s-koronavirusom-kartelnyy-sgovor.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в разных странах мира.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Страны Генассамблеи ООН единогласно приняли резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на будущей вакцине от коронавируса и обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств. Документ поддержали 193 государства.

Вакцинация. Архивное фото
© Sputnik / Игорь Зарембо
Врач-инфекционист рассказал, когда появится вакцина от нового коронавируса
В резолюции сказано, что Генассамблея призывает "все государства - члены ООН, а также другие задействованные стороны незамедлительно принять меры, чтобы в рамках их законодательств предотвратить возможные спекуляции и ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19".

В тексте также содержится просьба к генеральному секретарю, ВОЗ и другим структурам системы ООН представить рекомендации для обеспечения доступа к средствам профилактики, лабораторным исследованиям, основным предметам медицинского назначения, новым средствам диагностики, лекарствам и будущим вакцинам против COVID-19 для всех нуждающихся.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 2,5 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.00 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 2 миллиона 478 тысяч 153. Из них 651 тысяча 503 человека выздоровели, 170 тысяч 368 погибли.

Лагос.
© Sputnik / Борис Бабанов
"Самая подготовленная к коронавирусу страна": какие козыри у нее на руках
На первой строчке по числу заболевших остаются США (787 тысяч 752). Следом идут Испания (200 тысяч 210) и Италия (181 тысяча 228).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (156 тысяч 493), Германия (147 тысяч 65), Великобритания (125 тысяч 856), Турция (90 тысяч 980), Китай (83 тысячи 849), Иран (83 тысячи 505) и Россия (47 тысяч 121).

В Румынии, согласно представленным данным, 8 тысяч 936 заболевших, на Украине - 5 тысяч 710, а в Молдове - 2 тысячи 548.

Приостановка иммиграции

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест американских граждан.

"Учитывая атаку со стороны невидимого врага, а также необходимость защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о приостановке иммиграции в США!" - написал Трамп в Twitter.

Похоже на картельный сговор

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил происходящее с фьючерсами на нефть с картельным сговором.

В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс дешевеет вслед за майским, но гораздо скромнее: на 16,9% - до 20,8 доллара за баррель. Июньский фьючерс Brent чувствует себя еще лучше: цена падает на 7,8% - до 25,9 доллара за баррель.

"То, что происходит в отношении нефтяных фьючерсных контрактов (даже с учетом затоваривания рынков), напоминает картельный сговор", - написал Медведев в Facebook.

По его мнению, сложившаяся "ситуация должна быть предметом самого внимательного анализа, поскольку подрывает восстановление мировой экономики".

"Вероятно в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип "бери или плати" ("take or pay")", - заключил Медведев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Борт ВКС России доставил в Молдову гуманитарную помощь из Китая
На крыльях помощи: Москва и Пекин начали гуманитарную акцию с Молдовы - фото
Министры здравоохранения G20 признали слабость отрасли в борьбе с COVID-19
Министры здравоохранения G20 признали слабость отрасли в борьбе с COVID-19
Чем заняться на карантине.
Карантин может стать "сказкой о непотерянном времени"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться