Пока все спали: послабления для спортсменов, ситуация с коронавирусом и нефть

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КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Членам национальных сборных Молдовы разрешили индивидуальные тренировки на открытом воздухе в период действия чрезвычайного положения. Соответствующее решение одобрила комиссия по ЧС, написал премьер Ион Кику на своей странице в соцсети Facebook.

"Разрешается возобновить индивидуальные тренировки на открытых площадках членам национальных сборных, но с обязательным обеспечением соблюдения норм для сокращения распространения инфекции COVID-19", - говорится в тексте.

Уточняется, что при себе у спортсменов обязательно должен быть удостоверяющий личность документ и сертификат, подтверждающий его членство в сборной, выданный профильной федерацией.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 2,5 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.00 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 2 миллиона 564 тысячи 515. Из них 686 тысяч 52 человека выздоровели, 177 тысяч 466 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (825 тысяч 41). Следом идут Испания (204 тысячи 178) и Италия (183 тысячи 957).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (159 тысяч 300), Германия (148 тысяч 453), Великобритания (130 тысяч 184), Турция (95 тысяч 951), Иран (84 тысячи 802), Китай (83 тысячи 864), и Россия (52 тысячи 763).

В Румынии, согласно представленным данным, 9 тысяч 242 заболевших, на Украине - 6 тысяч 125, а в Молдове - 2 тысячи 614.

Цена нефти

Мировые цены на нефть марки Brent опускались до минимума с 11 декабря 1999 года - ниже 16 долларов за баррель, свидетельствуют данные торговых площадок.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась до отметки в 15,99 долларов за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI падают на 3,54%, до 11,19 доллара за баррель.

Указ об иммиграции

Президент США Дональд Трамп заявил, что может подписать указ о приостановке иммиграции в среду.

"Исполнительный указ пишется сейчас, когда мы с вами говорим. Очевидно, в какой-то момент завтра", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Ранее американский президент заявлял, что приостановит иммиграцию на два месяца и по их истечении примет решение, продлевать ли действие указа.

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