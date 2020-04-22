Пока все спали: послабления для спортсменов, ситуация с коронавирусом и нефть

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Членам национальных сборных Молдовы разрешили индивидуальные тренировки на открытом воздухе в период действия чрезвычайного положения. Соответствующее решение одобрила комиссия по ЧС, написал премьер Ион Кику на своей странице в соцсети Facebook.
"Разрешается возобновить индивидуальные тренировки на открытых площадках членам национальных сборных, но с обязательным обеспечением соблюдения норм для сокращения распространения инфекции COVID-19", - говорится в тексте.
Уточняется, что при себе у спортсменов обязательно должен быть удостоверяющий личность документ и сертификат, подтверждающий его членство в сборной, выданный профильной федерацией.
Ситуация с коронавирусом в мире
Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 2,5 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.
На первой строчке по числу заболевших остаются США (825 тысяч 41). Следом идут Испания (204 тысячи 178) и Италия (183 тысячи 957).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (159 тысяч 300), Германия (148 тысяч 453), Великобритания (130 тысяч 184), Турция (95 тысяч 951), Иран (84 тысячи 802), Китай (83 тысячи 864), и Россия (52 тысячи 763).
В Румынии, согласно представленным данным, 9 тысяч 242 заболевших, на Украине - 6 тысяч 125, а в Молдове - 2 тысячи 614.
Цена нефти
Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась до отметки в 15,99 долларов за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI падают на 3,54%, до 11,19 доллара за баррель.
Указ об иммиграции
Президент США Дональд Трамп заявил, что может подписать указ о приостановке иммиграции в среду.
"Исполнительный указ пишется сейчас, когда мы с вами говорим. Очевидно, в какой-то момент завтра", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Ранее американский президент заявлял, что приостановит иммиграцию на два месяца и по их истечении примет решение, продлевать ли действие указа.
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