Пока все спали: возвращение домой, ситуация с коронавирусом и цена нефти

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Более двухсот граждан Молдовы вернулись чартером на родину из Великобритании. Об этом сообщили в молдавском диппредставительстве.
"Из Великобритании 22 апреля репатриированы 220 граждан Молдовы. Это результат усилий министерства иностранных дел и европейской интеграции и посольства Молдовы в Лондоне", - говорится в сообщении.
В посольстве добавили, что продолжат прилагать усилия для оказания помощи гражданам страны, которые находятся в Великобритании в трудной ситуации во время кризиса.
В списки пассажиров в первую очередь включали студентов, людей, находящихся на лечении, а также тех, кто попал в крайне сложную ситуацию.
С полным списком чартеров, которые вернут граждан Молдовы домой, можно ознакомиться здесь.
Ситуация с коронавирусом в мире
Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 2,6 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.
На первой строчке по числу заболевших остаются США (842 тысячи 376). Следом идут Испания (208 тысяч 389) и Италия (187 тысяч 327).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (157 тысяч 135), Германия (150 тысяч 648), Великобритания (134 тысячи 638), Турция (98 тысяч 674), Иран (85 тысяч 996), Китай (83 тысячи 876) и Россия (57 тысяч 999).
В Румынии, согласно представленным данным, 9 тысяч 710 заболевших, на Украине - 6 тысяч 592, а в Молдове - 2 тысячи 778.
Цены на нефть
Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent утром 23 апреля растет на 9,28% - до 22,24 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI - на 11,54%, до 15,39 доллара за баррель.
Шествия "Бессмертного полка" в Берлине не будет
Шествие "Бессмертного полка" не состоится в Берлине 9 мая из-за мер, принятых в Германии для борьбы с пандемией коронавируса, сообщила РИА Новости многолетний координатор проекта Яна Заугарова.
"Буквально сегодня мы разговаривали с полицией. К сожалению, ничего нельзя сделать - шествие отменено. Переходим в онлайн-режим", - сказала она.
Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В этом году за рубежом "Бессмертный полк" пройдет онлайн из-за ситуации с COVID-19.
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