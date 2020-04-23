Пока все спали: возвращение домой, ситуация с коронавирусом и цена нефти

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Более двухсот граждан Молдовы вернулись чартером на родину из Великобритании. Об этом сообщили в молдавском диппредставительстве.

"Из Великобритании 22 апреля репатриированы 220 граждан Молдовы. Это результат усилий министерства иностранных дел и европейской интеграции и посольства Молдовы в Лондоне", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что продолжат прилагать усилия для оказания помощи гражданам страны, которые находятся в Великобритании в трудной ситуации во время кризиса.

В списки пассажиров в первую очередь включали студентов, людей, находящихся на лечении, а также тех, кто попал в крайне сложную ситуацию.

С полным списком чартеров, которые вернут граждан Молдовы домой, можно ознакомиться здесь.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 2,6 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.00 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 2 миллиона 628 тысяч 527. Из них 784 тысячи 986 человек выздоровели, 183 тысячи 440 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (842 тысячи 376). Следом идут Испания (208 тысяч 389) и Италия (187 тысяч 327).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (157 тысяч 135), Германия (150 тысяч 648), Великобритания (134 тысячи 638), Турция (98 тысяч 674), Иран (85 тысяч 996), Китай (83 тысячи 876) и Россия (57 тысяч 999).

В Румынии, согласно представленным данным, 9 тысяч 710 заболевших, на Украине - 6 тысяч 592, а в Молдове - 2 тысячи 778.

Цены на нефть

Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют уверенный рост и уже увеличиваются на 9-12%, продолжая частично отыгрывать падение в начале недели. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent утром 23 апреля растет на 9,28% - до 22,24 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI - на 11,54%, до 15,39 доллара за баррель.

Шествия "Бессмертного полка" в Берлине не будет

Шествие "Бессмертного полка" не состоится в Берлине 9 мая из-за мер, принятых в Германии для борьбы с пандемией коронавируса, сообщила РИА Новости многолетний координатор проекта Яна Заугарова.

"Буквально сегодня мы разговаривали с полицией. К сожалению, ничего нельзя сделать - шествие отменено. Переходим в онлайн-режим", - сказала она.

По словам Заугаровой, координаторы проекта предлагают другие способы, с помощью которых люди все-таки смогут отменить в Германии День Победы, не выходя на массовое мероприятие. Это и размещение транспаранта или фотографии с изображением воевавшего родственника в окне квартиры, замена картинки профиля в социальных сетях на фотографии ветеранов. На сайте акции moypolk.ru можно выложить видеообращение с историей своей семьи.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В этом году за рубежом "Бессмертный полк" пройдет онлайн из-за ситуации с COVID-19.

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