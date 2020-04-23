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Ученый из лаборатории, иллюстративное изображение

США не нашли доказательства искусственного происхождения COVID-19

© AP Photo / Andrew Harnik
В мире
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (843)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200423/29990824/koronavirus-usa-proishojdenie.html

На сегодняшний день коронавирусом болеют 2,65 миллиона человек по всему миру. Заболевание унесло жизни 185,1 тысячи человек.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. США не смогли найти доказательства искусственного создания COVID-19. Об этом сообщила глава бюро разведки и исследований госдепартамента США Эллен Маккарти во время вебинара по непродовольственной безопасности.

"Это наша точка зрения – ученые во всем мире изучили генетические последовательности коронавируса… Нет доказательств, что он был спроектирован или каким-либо образом создан", - цитируют Маккарти РИА Новости.
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Предполагалась, что коронавирус был создан создан в одной из лабораторий Уханя, откуда случайно вырвался из-за несоблюдения мер безопасности. Ранее стало известно, что Минобороны США сомневается в создании коронавируса в лаборатории и склоняется к  естественному происхождению инфекции.

США лидируют по числу заражений COVID-19 — 842 629 случаев. На втором месте — Испания (208 389), на третьем — Италия (187 327).
В Европе, по данным ВОЗ, число подтвержденных случаев COVID-19 составило 1,22 млн человек. Летальных исходов — 242 053, в том числе за последние семь дней — 109 985.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (843)


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