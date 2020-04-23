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В Москве введен режим самоизоляции для всех жителей

Мэр Москвы не собирается вводить войска в мегаполис из-за коронавируса

© Sputnik / Илья Питалев
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200423/29995938/sobeanin-megapolis-koronavirus.html

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что введение пропускного режима в городе принималось непросто и откладывалось несколько раз.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Власти Москвы не намерены вводить войска в город из-за распространения коронавируса нового штамма, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". 

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По его словам Собянина, в мегаполисе действует оптимальный режим самоизоляции жителей.

"В некоторых других крупных городах ситуация несколько отличается, сначала там вводят очень мягкие, очень демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицы. Вот мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции установлен в Москве", - сказал мэр Москвы.

Собянин отметил,что введение пропускного режима в Москве принималось непросто и несколько раз откладывалось.

По мнению мэра, Москва еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом.

"К сожалению, не могу сказать, что мы сейчас вышли на плато или у нас позитивная динамика. Более того, мы даже середину пути не прошли", - отметил он.

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