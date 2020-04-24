Пока все спали: прибытие чартера, ситуация с коронавирусом, цена на нефть

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КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Более двухсот граждан Молдовы вернулись чартерами на родину из России. Об этом сообщили в диппредставительстве республики в РФ.

"23 апреля 220 граждан Молдовы вернулись из Российской Федерации на родину чартерным рейсом Москва - Кишинев, согласованным с Комиссией по чрезвычайным ситуациям", - сообщили в посольстве.

В диппредставительстве уточнили, что репатриация граждан стала возможной при непосредственной поддержке посольства Молдовы в Российской Федерации, министерства иностранных дел и европейской интеграции и авиакомпании Air Moldova.

Список пассажиров был составлен в соответствии с решением №6 от 26 марта, комиссии по ЧС, при этом приоритет предоставлялся семьям с детьми, студентам, лицам находившимся на лечении и другим категориям граждан в трудном состоянии.

Всего с 21 марта по 23 апреля чартерными авиарейсами было репатриировано тысяча 386 граждан. На 25 апреля запланирован еще один чартерный рейс, с помощью которого 220 человек вернутся на Родину.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 2,7 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.00 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 2 миллиона 709 тысяч 408. Из них 738 тысяч 490 человек выздоровели, 190 тысяч 861 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (869 тысяч 142). Следом идут Испания (213 тысяч 24) и Италия (189 тысяч 973).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (159 тысяч 460), Германия (153 тысячи 129), Великобритания (139 тысяч 246), Турция (101 тысяча 709), Иран (87 тысяч 26), Китай (83 тысячи 884) и Россия (62 тысячи 773).

В Румынии, согласно представленным данным, 10 тысяч 96 заболевших, на Украине - 7 тысяч 170, а в Молдове - 2 тысячи 926.

Начало разработки

Российское НПО им. Лавочкина (входит в "Роскосмос") приступило к созданию нового разгонного блока "Фрегат-СБУ" для разрабатываемой российской ракеты "Союз-5", заявил РИА Новости генеральный директор предприятия Владимир Колмыков.

"АО "НПО Лавочкина" на базе разгонного блока "Фрегат-СБ" приступило к созданию разгонного блока "Фрегат-СБУ", который отличается от "Фрегата-СБ" только размерами сбрасываемого блока баков. Применение ранее апробированных технических решений позволяет в кратчайшие сроки, не более трех лет, с минимальными финансовыми затратами создать разгонный блок, обеспечив его высокую надежность с самого начала эксплуатации", - сказал Колмыков.

Цены на нефть

Новый "разгонник" разрабатывается для ракеты "Союз-5" при ее запусках с космодрома Байконур.

Мировые цены на нефть после обвала в начале недели уверенно растут третью торговую сессию подряд на фоне заявлений ряда стран о сокращении добычи и геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Согласно данным торгов на утро пятницы, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,5% - до 22,29 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 5,33% - до 17,41 доллара за баррель.

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