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Медицинские работники используют компьютерную томографию

Пока все спали: хроника COVID-19, два землетрясения в Румынии, песня героев

© AFP 2020 / YURI KADOBNOV
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https://ru.sputnik.md/world/20200425/30011485/Poka-vse-spali-khronika-COVID-19-nochnoe-volnenie-Vranchi-i-pesnya-geroev.html

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Хроника распростраенения коронавирусной инфекции, ночное землетрясение в Румынии и Молдове, нерусскоязычные австралийцы исполнили песню "На поле танки грохотали" - несколько сюжетов, которые вошли в утренний обзор Sputnik Молдова.

Коронавирус за сутки

Количество зараженных COVID-19 в мире продолжает увеличиваться: по состоянию утра субботы за весь период с начала пандемии заражено более 2 834 600 человек, излечилось 800  тысяч 900 пациентов, скончалось 197 тысяч 246, свидетельствуют данные карты coronavirus-online.

Медицинский работник.
© AFP 2020 / YURI KADOBNOV
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Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (890 524), Испания (219 764), Италия (192 994), Франция (159 495), Германия (154 545) Великобритания (144 635) и Турция (104 912).

По последним данным Минздрава Молдовы, в республике, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Республике Молдова достигло 3110 человек. 

Число умерших от коронавируса в Молдове выросло до 87. Количество выздоровевших составляет 755 человек.

Землетрясения в Румынии

На востоке Румынии в ночь на субботу произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки ощутили в 1:04 не только жители соседней страны, но и в Молдове.

По данным румынских сейсмологов, сила землетрясения составила  4, 6 магнитуды по шкале Рихтера. Затем Национальный институт физики Земли обновил данные - землетрясение было магнитудой 5,0. Эпицентр  находился в румынской Вранче Румынии на глубине 23 км.

Второе землетрясение произошло спустя несколько часов. Но в другой местности - в Кришане. Толчки были слабыми, магнитудой 2,7 на глубине 5 км , сообщает Институт физики и Земли.

Румынию в последнее время "трясет" часто. Однако, по мнению, почетного директора  Института физики и Земли (Румыния) Георге Мэрмуряну,  нет оснований ждать сильных толчков в ближайшее время. По его мнению, мощное землетрясение в Румынии, которое заденет и другие страны, случится в 2040 году.

В Австралии спели "На поле танки грохотали"

Австралийский мужской хор Dustyesky спел советскую военную песню "На поле танки грохотали". Композицию опубликовал телеканал RT. Из-за пандемии коронавируса участники коллектива находятся в самоизоляции, поэтому каждый из них сделал отдельную запись.

По словам одного из основателей Dustyesky Эндрю Свэйна, сейчас хор старается выбирать для исполнения песни, "полные боли и отчаяния", чтобы люди могли прочувствовать любовь и радость, которые есть в них. Участники коллектива не говорят на русском языке, они заучивают тексты иностранных композиций на слух, а их смысл узнают из переводов.

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