COVID-19 сокращает продолжительность жизни — новое открытие ученых

Специалисты пришли к выводу, что человек, переболевший Covid-19, может умереть раньше, чем если бы он не заразился вирусом.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Шотландские ученые опубликовали исследование относительно влияния коронавируса на продолжительность жизни человека, сообщает РИА Новости.

Так, специалисты пришли к выводу, что COVID-19 сократил ее в среднем на 10 лет.

Ученые взяли данные по смертности пациентов в Италии и сопоставили со шкалой, разработанной ВОЗ, которая позволяет рассчитать потерянные из-за болезней годы жизни.

Исследование показало следующее: жизнь мужчин, погибавших от коронавируса, сократилась в среднем на 13 лет, женщин — на 11 лет.

"В то время, как СМИ сосредоточили внимание на влиянии вируса на "людей с сопутствующими заболеваниями", поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса", — отметил один из авторов публикации Дэвид Макаллистер.

По мнению экспертов, коронавирус — это весомая нагрузка для организма человека, из-за чего могут возникать такие последствия. Хотя это лишь предварительные данные, вопрос требует дальнейшего изучения.

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