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COVID-19 сокращает продолжительность жизни — новое открытие ученых

© Photo : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (871)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200425/30014909/COVID-19-virus-zdorovie.html

Специалисты пришли к выводу, что человек, переболевший Covid-19, может умереть раньше, чем если бы он не заразился вирусом.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Шотландские ученые опубликовали исследование относительно влияния коронавируса на продолжительность жизни человека, сообщает РИА Новости. 

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Так, специалисты пришли к выводу, что COVID-19 сократил ее в среднем на 10 лет.

Ученые взяли данные по смертности пациентов в Италии и сопоставили со шкалой, разработанной ВОЗ, которая позволяет рассчитать потерянные из-за болезней годы жизни.

Исследование показало следующее: жизнь мужчин, погибавших от коронавируса, сократилась в среднем на 13 лет, женщин — на 11 лет.

"В то время, как СМИ сосредоточили внимание на влиянии вируса на "людей с сопутствующими заболеваниями", поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса", — отметил один из авторов публикации Дэвид Макаллистер. 

По мнению экспертов, коронавирус — это весомая нагрузка для организма человека, из-за чего могут возникать такие последствия. Хотя это лишь предварительные данные, вопрос требует дальнейшего изучения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (871)


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