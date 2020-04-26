Пока все спали: землетрясение, коронавирус и слухи о Ким Чен Ыне

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Очередное землетрясение произошло в Румынии в ночь на воскресенье. Согласно данным Национального института физики земли, толчки были зарегистрированы в 02.28 в Крисане (уезд Бихор).
Это землетрясение жители Молдовы не почувствовали, так как толчки зарегистрированы близко к венгерской границе.
Всего с начала года в Румынии произошли 28 землетрясений. Самое мощное зарегистрировано 25 апреля, когда магнитуда составила 5.
Слухи о здоровье Ким Чен Ына
Государственное радио КНДР утром в воскресенье сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына, сообщило южнокорейское агентство Ренхап, новости появились на фоне слухов о его болезни и даже смерти.
Радиостанция озвучила, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён". В какой форме была передана благодарность, не уточняется.
Кроме того, в субботу ЦТАК сообщил, что в четверг лидер страны получил поздравительную телеграмму от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины визита Ким Чен Ына в Россию.
Как уточняет РИА Новости, после сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай" в своей информации ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.
Ситуация с коронавирусом в мире
Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 2,9 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.
На первой строчке по числу заболевших остаются США (939 тысяч 53). Следом идут Испания (223 тысячи 759) и Италия (195 тысяч 351).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (161 тысяча 644), Германия (156 тысяч 513), Великобритания (149 тысяч 569), Турция (107 тысяч 773), Иран (89 тысяч 328), Китай (83 тысячи 909) и Россия (74 тысячи 588).
В Румынии, согласно представленным данным, 10 тысяч 635 заболевших, на Украине - 8 тысяч 125, а в Молдове - 3 тысячи 304.
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