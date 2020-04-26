Пока все спали: землетрясение, коронавирус и слухи о Ким Чен Ыне

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Очередное землетрясение произошло в Румынии в ночь на воскресенье. Согласно данным Национального института физики земли, толчки были зарегистрированы в 02.28 в Крисане (уезд Бихор).

Магнитуда составила 2,5, а очаг залегал на глубине всего 2 километров.

Это землетрясение жители Молдовы не почувствовали, так как толчки зарегистрированы близко к венгерской границе.

Всего с начала года в Румынии произошли 28 землетрясений. Самое мощное зарегистрировано 25 апреля, когда магнитуда составила 5.

Слухи о здоровье Ким Чен Ына

Государственное радио КНДР утром в воскресенье сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына, сообщило южнокорейское агентство Ренхап, новости появились на фоне слухов о его болезни и даже смерти.

Радиостанция озвучила, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён". В какой форме была передана благодарность, не уточняется.

Кроме того, в субботу ЦТАК сообщил, что в четверг лидер страны получил поздравительную телеграмму от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины визита Ким Чен Ына в Россию.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. Последнее фото лидера на сайте ЦТАК появилось в сообщении от 12 апреля об инспекции полка истребительной и штурмовой авиации ВВС и противовоздушных сил на западе КНДР.

Как уточняет РИА Новости, после сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай" в своей информации ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 2,9 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.30 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 2 миллиона 897 тысяч 883. Из них 817 тысяч 42 человека выздоровели, 203 тысячи 25 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (939 тысяч 53). Следом идут Испания (223 тысячи 759) и Италия (195 тысяч 351).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (161 тысяча 644), Германия (156 тысяч 513), Великобритания (149 тысяч 569), Турция (107 тысяч 773), Иран (89 тысяч 328), Китай (83 тысячи 909) и Россия (74 тысячи 588).

В Румынии, согласно представленным данным, 10 тысяч 635 заболевших, на Украине - 8 тысяч 125, а в Молдове - 3 тысячи 304.

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