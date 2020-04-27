Пока все спали: десятилетний юбилей, коронавирус и разработка вакцины

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. В понедельник отмечается 10 лет с момента подписания совместной декларации о стратегическом партнерстве Молдовы и Румынии. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики.
"Оценив достижения за прошедшее десятилетие, можно с удовлетворением констатировать, что отношения между двумя государствами развиваются по восходящей во всех трех стратегических областях, отмеченных в декларации - политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной", - говорится в сообщении МИДЕИ.
Ситуация с коронавирусом в мире
Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 3 миллионам человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.
На первой строчке по числу заболевших остаются США (965 тысяч 910). Следом идут Испания (226 тысяч 629) и Италия (197 тысяч 675).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (162 тысячи 210), Германия (157 тысяч 770), Великобритания (154 тысячи 37), Турция (110 тысяч 130), Иран (90 тысяч 481), Китай (83 тысячи 912) и Россия (80 тысяч 949).
В Румынии, согласно представленным данным, 11 тысяч 36 заболевших, на Украине - 8 тысяч 617, а в Молдове - 3 тысячи 408.
Разработка вакцины
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" приступил к созданию мышей, чувствительных к заражению COVID-19, для тестов вакцины. В Роспотребнадзоре сообщили, что первые результаты ожидаются уже в июне.
Новые мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека и позволят изучать вакцины и лечебные препараты против COVID-19.
"Главным отличием новой модели от уже существующих в мире станет ее биологическая безопасность – мыши приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории, что исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии", - говорится в сообщении.
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