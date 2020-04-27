Пока все спали: десятилетний юбилей, коронавирус и разработка вакцины

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КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. В понедельник отмечается 10 лет с момента подписания совместной декларации о стратегическом партнерстве Молдовы и Румынии. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики.

"Оценив достижения за прошедшее десятилетие, можно с удовлетворением констатировать, что отношения между двумя государствами развиваются по восходящей во всех трех стратегических областях, отмеченных в декларации - политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной", - говорится в сообщении МИДЕИ.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 3 миллионам человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.15 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 2 миллиона 971 тысячу 639. Из них 865 тысяч 925 человек выздоровели, 206 тысяч 542 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (965 тысяч 910). Следом идут Испания (226 тысяч 629) и Италия (197 тысяч 675).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (162 тысячи 210), Германия (157 тысяч 770), Великобритания (154 тысячи 37), Турция (110 тысяч 130), Иран (90 тысяч 481), Китай (83 тысячи 912) и Россия (80 тысяч 949).

В Румынии, согласно представленным данным, 11 тысяч 36 заболевших, на Украине - 8 тысяч 617, а в Молдове - 3 тысячи 408.

Разработка вакцины

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" приступил к созданию мышей, чувствительных к заражению COVID-19, для тестов вакцины. В Роспотребнадзоре сообщили, что первые результаты ожидаются уже в июне.

Новые мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека и позволят изучать вакцины и лечебные препараты против COVID-19.

"Главным отличием новой модели от уже существующих в мире станет ее биологическая безопасность – мыши приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории, что исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии", - говорится в сообщении.

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