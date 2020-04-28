Пока все спали: травмы на работе, землетрясение и ситуация с коронавирусом

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Всего за год в Молдове более 500 человек получили травмы на рабочем месте, из них - 160 женщин. Такие данные представили в Национальном бюро статистики ко Всемирному дню охраны труда.

Также в НБС добавили, что в 38 случаях полученные травмы привели к смерти.

"Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. В этот день принято обращать особое внимание на защиту прав рабочих, а также на безопасную и достойную рабочую среду", - говорится в сообщении Нацбюро статистики

Еще одна смерть от коронавируса

В Минздраве сообщили о смерти 59-летней женщины из района Штефан-Водэ, у которой ранее диагностировали наличие коронавирусной инфекции. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в Каушанскую районную больницу 24 апреля, однако спасти медикам ее не удалось. У нее также были другие хронические заболевания.

Таким образом, количество погибших в Молдове выросло до 102.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 3 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 08.15 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 3 миллиона 41 тысячу 550 человек. Из них 894 тысячи 73 человека выздоровели, 211 тысяч 159 погибли.

На первой строчке по числу заболевших остаются США (988 тысяч 451). Следом идут Испания (229 тысяч 422) и Италия (199 тысяч 414).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (165 тысяч 964), Германия (158 тысяч 758), Великобритания (158 тысяч 348), Турция (112 тысяч 261), Иран (91 тысяча 472), Россия (87 тысяч 147) и Китай (83 тысячи 938).

В Румынии, согласно представленным данным, 11 тысяч 339 заболевших, на Украине - 9 тысяч 9, а в Молдове - 3 тысячи 481.

Утром во вторник в румынских горах Вранча произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры в уезде Бузэу зафиксированы в 05.58, а магнитуда составила 3,2. Очаг залегал на глубине 115 километров.

Всего в апреле в Румынии зарегистрировали 29 землетрясений. Самое сильное из них было 25 апреля, когда магнитуда составила 5.

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