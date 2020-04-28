Пока все спали: травмы на работе, землетрясение и ситуация с коронавирусом

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Всего за год в Молдове более 500 человек получили травмы на рабочем месте, из них - 160 женщин. Такие данные представили в Национальном бюро статистики ко Всемирному дню охраны труда.
Также в НБС добавили, что в 38 случаях полученные травмы привели к смерти.
"Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. В этот день принято обращать особое внимание на защиту прав рабочих, а также на безопасную и достойную рабочую среду", - говорится в сообщении Нацбюро статистики
Еще одна смерть от коронавируса
В Минздраве сообщили о смерти 59-летней женщины из района Штефан-Водэ, у которой ранее диагностировали наличие коронавирусной инфекции. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в Каушанскую районную больницу 24 апреля, однако спасти медикам ее не удалось. У нее также были другие хронические заболевания.
Таким образом, количество погибших в Молдове выросло до 102.
Ситуация с коронавирусом в мире
Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 3 миллиона человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.
На первой строчке по числу заболевших остаются США (988 тысяч 451). Следом идут Испания (229 тысяч 422) и Италия (199 тысяч 414).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (165 тысяч 964), Германия (158 тысяч 758), Великобритания (158 тысяч 348), Турция (112 тысяч 261), Иран (91 тысяча 472), Россия (87 тысяч 147) и Китай (83 тысячи 938).
В Румынии, согласно представленным данным, 11 тысяч 339 заболевших, на Украине - 9 тысяч 9, а в Молдове - 3 тысячи 481.
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Sputnik / Miroslav Rotari Землетрясение в Румынии
Утром во вторник в румынских горах Вранча произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры в уезде Бузэу зафиксированы в 05.58, а магнитуда составила 3,2. Очаг залегал на глубине 115 километров.
Всего в апреле в Румынии зарегистрировали 29 землетрясений. Самое сильное из них было 25 апреля, когда магнитуда составила 5.
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