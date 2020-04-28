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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров оценил ситуацию в Ливии

МИД РФ
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200428/30051179/Lavrov-otsenil-situatsiyu-v-Livii.html

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что кризис урегулирования в Ливии - это не повод для односторонних решений.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Москва надеется, что урегулирование конфликта в Ливии будет идти по пути компромисса и переговоров, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров. 

Житель Бенгази с флагом Ливии. Архивное фото
© Sputnik / Андрей Стенин
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Глава внешнеполитического ведомства отметил, что текущий кризис в процессе урегулирования в Ливии - это не повод для односторонних решений.

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о выходе из политического соглашения, заключенного в Марокко в 2015 году под эгидой ООН. Он также заявил, что власть в стране переходит к армии.

"Сейчас мы сталкиваемся с повторением пройденного уже в отношение итогов Берлинской конференции, на которой, напомню, президент России Владимир Путин, когда вынесли на утверждение участников итоговый документ, специально поинтересовался поддерживают ли этот документ конфликтующие стороны, прежде всего Хафтар и Саррадж. Нам было сказано, что это задача, которую будем решать впоследствии. Но мы предупредили, что без ярко выраженного согласия ливийских сторон, шансов на то, что эти договоренности, достигнутые в кругу внешних игроков, будут жизнеспособными, в общем-то немного. К сожалению, это подтвердилось. Но это не означает, что конфликтующие стороны должны сейчас выступать с агрессивными заявлениями, объявлять о каких-то односторонне принятых решениях и отказываться от ведения межливийского диалога", - сказал министр на пресс-конференции по итогам неформального СМИД БРИКС в формате видеоконференции, передает РИА Новости.

Лавров также отметил, что Россия контактирует со всеми без исключения сторонами ливийского конфликта.

"Я не говорил бы здесь о каких-то рычагах давления, которые есть у России. У нас есть контакты со всеми без исключения действующими лицами ливийского конфликта, это и генерал, маршал Хафтар, и председатель президентского совета (Файез) Саррадж, и глава парламента Акиля Салех, и другие деятели, в том числе руководство государственного совета. Там много структур было создано в соответствии с соглашением, заключенным в Схирате в декабре 2015 года", - сказал Лавров.

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Создание ПНС Ливии стало возможным после подписания в 2015 году так называемых Схиратских соглашений - по итогам межливийских переговоров в марокканском городе Схират. Документ должен был заложить основы политического урегулирования в стране, однако эти решения так и не были воплощены в жизнь, несмотря на усилия внешних спонсоров (Тунис, Италия, Алжир) и спецпредставителей ООН.

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