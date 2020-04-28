Как Порошенко и Луценко пытаются скрыть правду о расстрелах на Майдане

По данным адвоката Виталия Сердюк,группа прокуроров состоит в преступном сговоре и получает финансовое вознаграждение за покрывание реальных виновников трагических событий февраля 2014 года.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Бывший президент Украины Петр Порошенко и экс-генпрокурор страны Юрий Луценко незаконно управляют группой прокуроров Офиса Генерального прокурора, которые занимаются фальсификацией материалов дел по расстрелам протестующих на Майдане. Такое утверждение сделал адвокат бывшего лидера Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк.

"В Офисе Генерального прокурора продолжает функционировать группа прокуроров, которая до сих пор неформально коммуницирует с представителями предыдущей власти и выполняет их противоправные приказы", - уверен Сердюк.

По данным адвоката, эта группа прокуроров состоит в преступном сговоре и получает финансовое вознаграждение за покрывание реальных виновников трагических событий февраля 2014 года.

Сердюк сообщает, что в состав этой группы прокуроров входят Алексей Донской, Денис Иванов, Янис Симонов, Александр Деркач, Андрей Нескородяный и другие лица. Ранее они расследовали дела о событиях на Майдане под личным контролем Луценко.

"Сейчас они осуществляют надзор за расследованием дел Майдана Государственным бюро расследований, куда были автоматически переведены из ГПУ (Генеральная прокуратура Украины - ред) благодаря давлению на руководство страны и парламент со стороны общественных организаций, существующих на средства зарубежных фондов", - утверждает адвокат.

По данным Сердюка, прокуроры активно сотрудничают с организацией "Адвокатская совещательная группа", финансируемой фондом Джорджа Сороса "Возрождение", и получают деньги непосредственно от этого фонда. Адвокат экс-президента Украины Януковича считает, что группа прокуроров не только раскрывает "Адвокатской совещательной группе", материалы, составляющие тайну следствия, но и "фактически координирует с ними различные направления так называемого "расследования"".

Он добавил, что уголовный процесс активизировался после выхода в США фильма экс-советника Дональда Трампа, на данный момент спикера Министерства здравоохранения США Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".

"Иван Бубенчик, Владимир и Зиновий Парасюки, которые даже не боятся открыто признавать то, что расстреливали правоохранителей, Сергей Пашинский и другие - это те лица, которые до сих пор не несут ответственности. Более того, их причастность к организации и осуществлению расстрелов надлежащим образом не расследуется. И не только их", - заключил Сердюк.

Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Януковича и спецподразделение МВД Украины "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

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